Pårørende til angstramt: Det sværeste er, at man ikke kan fikse angsten

Jeg var på arbejde, da min mobil ringede. På det tidspunkt var jeg ansat som gartner i Allerød Kommune, og sammen med to kolleger var vi i gang med at fjerne ukrudt ved nogle flygtningeboliger. På coveret kunne jeg se, at det var Tine. Det undrede mig, for det var formiddag, og Tine ringer aldrig i arbejdstiden – i hvert fald ikke for at hyggesnakke. Et eller andet sagde mig, at noget var galt, og jeg blev derfor glad, da jeg hørte hendes stemme i telefonen. Så vidste jeg i det mindste, at hun var okay efter omstændighederne. I telefonen forklarede Tine, at hun for tredje gang pludseligt var faldet om på sit arbejde, og at hun ligesom de foregående gange var blevet hentet i en ambulance. Denne gang var hun imidlertid ikke blevet kørt på skadestuen, men ambulanceføreren havde i stedet transporteret hende til Glostrup Hospitals psykiatriske akutmodtagelse, hvor hun ventede på at blive tilset af en læge.

