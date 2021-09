Pårørendes "bekymringsslukkende" hensyn til angstramte risikerer at fastholde dem i sygdom

Af og til er det nemmest at tage et hensyn. Er man gift med en mand, der lider af angst for at handle, er det nærliggende at foretage indkøbene for ægtefællen. Lider ens partner af social fobi, er det måske bedst at melde afbud til familiefesten – og måske endda selv blive hjemme for at holde vedkommende med selskab. Lider ens kære af bekymringsangst, insisterer man måske på at lytte og anerkende problemet, hver gang bekymringen bliver udtalt. Der er bare et problem: Tager man et overdrevent hensyn til en person med angst, risikerer man ufrivilligt at fastholde personen i den fobi eller de bekymringer, vedkommende skal lære at tøjle.

Denne artikel er en del af en serie: Angsten i os Gå til seriesiden