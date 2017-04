DR får kritik for påske-video

En satire-video fra DR3 gør grin med Gud og Jesus på korset. Smagløst, blasfemisk og mangel på respekt for kristendommen og kristnes lidelser, lyder fra flere seere

"Du ku jo starte med at prøve at ofre dig lidt derhjemme."



Sådan lyder det i en video, hvor Gud viser sig for Jesus på korset og brokker sig over, at den dovne søn hænger der med blod i ansigtet, ligesom han klandres for at have smidt sin nye rygsæk væk.



Videoen er lavet af DR3 som en vittig påskehilsen, der blev delt på Facebook langfredag i sidste uge.

"Og hvorfor fanden kalder du på mig, når du ikke vil hentes? spørger manden klædt ud som Gud videre i den to minutter lange video, hvor han taler ned til Jesus og kalder det pinligt, at han hænger på korset og "skaber" sig.



Over 8.500 danskere har delt videoen og mange følt sig kaldet til at kommentere det satiriske indslag midt i påskeferien. Langt fra alle har grint med:



"Det er så meget over stregen! Kan I ikke bare respektere kristendommen?" skriver Linette Birkmose Andersen.

Videoen er "dårlig stil" og ligefrem blasfemisk, mener Palle Flyger, som efterlyser respekt for forfulgte kristne.



"Kristne i Mellemøsten bliver myrdet for at holde fast i troen på Jesus som korsfæstet og genopstået fra de døde. I træder