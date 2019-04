Påsken bliver fyldt med forårssol og efterhånden varmere

UV-indekset er oppe på moderat, og det betyder ifølge DMI, at man skal huske solcremen i den kommende uge.

Temaet for den kommende påskeuge bliver sol og tørvejr. Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Jesper Eriksen tidligt mandag morgen.

- I dag bliver en dag med en hel del solskin, ligesom det holder tørt. Der kan være perioder med lidt skyer, men der kommer ikke nogen nedbør. Vi vil nå op på ti grader, hvor det bliver varmest, siger han.

Tirsdag bliver ifølge DMI meget lig mandag.

- Dog kan der komme nogle enkelte byger over den nordlige og østlige del af landet. Men de vil ikke være med særlig megen nedbør. Det skyer til i løbet af dagen, så tirsdag bliver lidt mere skyet end mandag.

- Temperaturniveauet bliver nogenlunde det samme og vil ligge på mellem fem og ti grader, siger meteorologen.

Onsdag ser det til gengæld ud til at blive tørvejr igen, ligesom at vi får en del sol og mellem 10 og 15 graders varme.

- Endelig kommer vi op på normale temperaturer for midten af april, siger Jesper Eriksen.

Skærtorsdag og langfredag forudser DMI en fastlåst vejrsituation.

- Temaet for påsken bliver tørt vejr og en del sol. Og man skal huske at finde solcremen frem, for UV-indekset er oppe på moderat, siger meteorologen.

Torsdag og fredag kommer temperaturerne til at ligge på mellem 12 og 18 grader.

- Vindretningen vil hovedsageligt være fra øst, så det bliver koldest ved kysterne med pålandsvind, mens det omvendt bliver varmest ved kyster med fralandsvind, siger Jesper Eriksen.

Ifølge DMI er der indtil videre i april kun kommet 2,5 millimeter regn i gennemsnit i hele landet.

- Der er sikkert nogle steder, som ikke har fået en dråbe. Det er meget usædvanligt, at det er så tørt. Men ikke desto mindre ser det ud til at fortsætte bortset fra lokale byger tirsdag, siger meteorologen.

/ritzau/