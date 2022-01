Pædagoger efterlyser igen nødbremse ved coronafravær

Nye tal over coronafravær hos pædagoger får Bupl til igen at efterlyse mulighed for at reducere antal af børn.

Mere end hver tredje pædagog eller medhjælper var ikke på arbejde på grund af coronasituationen, da det nye år startede. De var eksempelvis syge eller i isolation.

Samtidig var der ikke mulighed for at erstatte personalet med vikarer eller ved overflytning.

Det viser en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL) med tilbagemelding fra 73 af landets 98 kommuner. Undersøgelsen dækker over 3. til 5. januar.

Tallene får pædagogernes fagforening, Bupl, til at råbe vagt i gevær. I midten af december efterlyste Bupl en nødbremse til at begrænse antallet af børn i institutioner, der er presset af corona.

De nye tal fra KL viser, at den nødbremse stadig bør indføres, mener Elisa Rimpler, formand for Bupl.

- Vi er meget bekymret, når vi mærker, at vi ikke kan give børnene den nærhed og omsorg, de har brug for.

- Vi ved, at når lokomotivførerne er syge, så aflyser man togene, men i daginstitutionerne bliver vi lige nu bedt om at køre videre uden fører. Der er det vigtigt, at man sikrer tryghed for både børn og forældre samt et ordentligt arbejdsmiljø for pædagogerne, siger Elisa Rimpler.

Konkret ønsker Bupl, at det skal være muligt at justere åbningstider eller reducere antallet af børn, så det bliver pædagogisk forsvarligt i forhold til det personale, der er til rådighed. Det kan eksempelvis ske ved at anmode forældre om at holde børn hjemme, hvis de har mulighed.

- Der er akut behov for, at kommunerne får mulighed for at tilpasse hverdagen til den virkelighed, der er derude, siger Elisa Rimpler.

- Det kan man ikke lige nu, fordi vi har pasningsgaranti i Danmark. Det betyder, at kommunerne er nødsaget til at sige, at det personale, der er der, skal tage sig af børnene. Og efterhånden som smittetallene stiger, er jeg virkelig bekymret for, hvor vi ender henne.

Hun fortæller, at cirka 2300 pædagoger i den seneste uge blev testet positive for coronavirus.

Undersøgelsen fra KL viser også, at det gennemsnitlige fravær blandt pædagogisk personale på grund af coronasituationen fra 3. til 5. januar var 14 procent. Tallet her indeholder tilbagemeldinger fra 79 kommuner.

Der er omkring 3800 daginstitutioner i Danmark ifølge tal fra Bupl.

/ritzau/