Pædagoger frygter for sårbare medarbejdere i genåbning af børnehaver

Nye retningslinjer i forbindelse med genåbningen af børnehaverne bør gentænkes, mener fagforeningen Bupl.

Sundhedsstyrelsen vurderer i nye retningslinjer, at blandt andet pædagoger godt kan komme på arbejde eller i daginstitution, selv om de bor sammen med en, der er i særlig risiko for coronavirus.

Retningslinjerne skaber bekymringer hos fagforeningen Bupl, der repræsenterer landets pædagoger.

- Lige når det handler om sårbare medarbejdere - altså medarbejdere i risikogruppe - er det rigtig vigtigt, at vi skaber tryghed omkring dem, siger formand Elisa Rimpler.

Hun bemærker, at der ellers var udsigt til, at der skulle passes ekstra godt på særligt sårbare personer, og at der ville blive sørget for dem på en måde, så de ville blive friholdt fra at gå på arbejde.

- Så det her er helt klart en af de retningslinjer, jeg mener, der bør gentænkes og skabes ro og tryghed omkring, siger Elisa Rimpler.

Planen er, at landets daginstitutioner skal åbne efter påske. Det sker, efter at de har været lukket i fire uger på grund af udbruddet af coronavirus.

Genåbningen af daginstitutionerne og Sundhedsstyrelsen retningslinjer er alt sammen en del af en kontrolleret, gradvis genåbning af Danmark.

Gentagne gange har sundhedsmyndighederne fortalt, at børn i mindre grad end vokse ser ud til at blive smittet med coronavirus. Derfor er det heller ikke så meget smitterisikoen fra børnene, som bekymrer Bupl.

- Men både forældre, pædagoger og lærere kan smitte hinanden, og i mange situationer kan det være svært at skulle holde afstand - ikke mindst når det handler om de helt små børn.

- Derfor vil der være en øget smitterisiko, og det betyder også, at vi er nødt til at passe særligt godt på de medarbejdere, der er i risikogruppe, siger Elisa Rimpler.

Sammen med genåbningen af børnehaverne har sundhedsmyndighederne udsendt en række retningslinjer for, hvordan man kan mindske eventuel smitterisiko.

Blandt andet anbefales der større afstand mellem børnene, og aktiviteter skal så vidt muligt foregå udendørs.

Selv om pædagogerne vil forsøge at følge retningslinjerne, kan det vise sig mere end svært, påpeger formanden.

- Det er vigtigt at holde sig for øje, at børn er børn. Afstandskravet hænger dårligt sammen med børns adfærd. Fysisk kontakt er uundgåeligt, når børn leger, eller hvis de skal have hjælp eller trøst.

- Selvfølgelig er det vigtigt, at vi overholder de her retningslinjer så godt som muligt. Men der ligger en hel række krav, som gør organiseringen rigtig svær. Og det kræver noget tid at få styr på alle de ting, siger Elisa Rimpler.

/ritzau/