Pædagoger: Kommuner slækker på smitteberedskab

Ledere i landets dagtilbud oplever, at ekstra ressourcer til rengøring enten forsvinder eller bliver mindre.

Syv ud af ti pædagogiske ledere oplever, at ekstra ressourcer til rengøring, hygiejne og mindre børnegrupper enten er blevet mindre eller helt er forsvundet.

Det viser en undersøgelse blandt 900 ledere, som pædagogernes fagforening Bupl har gennemført. Det skriver fagforeningen i en pressemeddelelse.

Hver fjerde leder oplever, at kommunen fortsat opretholder et højt beredskab, der skal holde smittespredningen nede.

Resultaterne bekymrer formanden for Bupl, Elisa Rimpler. Statsminister Mette Frederiksen (S) har for nylig udråbt høj hygiejne og afspritning som et supervåben mod spredning af coronavirus.

- Så er det jo dybt bekymrende, at vores pædagogiske ledere oplever, at kommunerne slækker på beredskabet og holder igen, og på den måde er gået på kompromis med både børn og personalets helbred og tiden til den pædagogiske opgave, siger Elisa Rimpler i pressemeddelelsen.

/ritzau/