Pædagoger: Konservatives forslag er virkelighedsfjernt

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Bupl, er rystet over De Konservatives forslag om at afskaffe minimumsnormeringer. Det fortæller formand for fagforeningen Elisa Rimpler.

- Jeg forstår simpelthen ikke denne her udmelding. Det er så virkelighedsfjernt, som noget kan være, hvis man forstår sig på børneområdet og på børns behov, lyder det fra formanden.

Søndag offentliggjorde De Konservative i Jyllands-Posten, at partiet vil rulle minimumsnormeringerne i dagtilbud tilbage, hvis partiet kommer til magten.

I stedet skal det være op til den enkelte kommune, om den vil have minimumsnormeringer, siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K) til Jyllands-Posten.

Ordføreren henviser til en undersøgelse foretaget af Indenrigsministeriet, som viser, at 86 procent af de forældre, der har børn i dagtilbud, samlet set er tilfredse eller meget tilfredse.

- Det vidner om en ret høj grad af tilfredshed, og derfor skal man også have respekt for, at der kan være kommuner, hvor man vurderer, at der er andre velfærdsområder, som trænger til et større løft end daginstitutionerne, siger hun.

I dag siger loven, at der skal være én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn.

/ritzau/