Pædagoger ønsker flere voksne hele dagen - ikke kun i ydertimer

Børne- og socialministeren vil lovgive om pædagogers arbejdstider, men det kan give bagslag, mener Bupl.

Med en såkaldt "tryghedsdækning" i ydertimerne på landets dagtilbud vil børne- og socialminister Mai Mercado (K) sikre, at der er pædagoger på arbejde tidlig morgen og sen aften.

Det skal sikres ved lov.

Men selv om man hos pædagogerne kalder det et sympatisk forslag, mener formand for Bupl Elisa Bergmann ikke, at forslaget kan stå alene.

For så risikerer ministerens forslag at virke stik imod intentionen.

- Hvis vi lovgiver alene to timer i løbet af en dag i en daginstitution, så risikerer vi, at hver pædagog skal have flere børn og større børnegrupper, når kommunerne en dag skal spare og måske ender med at fjerne nogle ressourcer ude i institutionerne.

Pædagogernes formand mener, at man med forslaget risikerer, at institutionen får et problem med for få hænder midt på dagen.

- For hvis der er sygemeldinger, skal man jo stadig opfylde loven, og det vil så medføre, at man gemmer ressourcer til sidst på dagen, siger hun til Ritzau.

- Det vil måske betyde, at man er nødt til at slå sig sammen i større børnegrupper, hvor man kan stå med 14 vuggestuebørn til to medarbejdere, eller 28 børn til tre voksne.

- Det vil være en kæmpe stor udfordring. Og jeg tænker heller ikke, at det er intentionen med forslaget, siger hun.

Elisa Bergmann kalder dog forslaget "en anerkendelse af det pædagogiske arbejde", og at der er en udfordring med at give børn den nødvendige omsorg og opmærksomhed i nogle daginstitutioner.

Bupl har netop gennemført en undersøgelse blandt 8823 pædagoger, der viser, at 75 procent har svært ved at give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn, og det skyldes ifølge respondenterne dårlige normeringer.

- Så derfor er der et problem, og vi ved, at vi mangler cirka 4000 pædagoger, hvis vi skal tilbage til tiden før finanskrisen.

- Og nu stiger børnetallet. Der kommer 70.000 flere børn i løbet af de næste ti år, siger prognoserne, og det vil kræve 10.000 flere pædagoger. Så vi mangler i den grad kvalificerede hænder i daginstitutionerne, siger Elisa Bergmann.

/ritzau/