Pædagoger: Opdragelsespanel tager børnenes perspektiv

13 perspektiver, som torsdag gives til Børne- og Ungdomsministeriet, er opråb i en stresset tid, mener Bupl.

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl) er begejstret for flere af de 13 perspektiver, som Børne- og Socialministeriet torsdag modtager fra ministeriets eget opdragelsespanel.

Især første perspektiv - at børn skal være nogen, før de behøver at blive til noget - glæder formand for Bupl Elisa Bergmann.

- Lige nu er der en stigende tendens til, at politikerne gerne vil måle børn. Og teste dem. Allerede i børnehaven skal det tælles, hvor mange ord børnene kan sige, og i 0. klasse bliver mange børn fremover mødt med stopprøver for at gå videre til 1. klasse, siger hun i en pressemeddelelse.

Det giver stressede og pressede børn, viser flere trivselsmålinger. Elisa Bergmann oplever, at panelet sætter stort fokus på børnene og deres trivsel.

- Jeg er glad for, at Opdagelsespanelet så tydeligt tager børnenes perspektiv og siger, at det ikke handler om den karakter, du får. Men den karakter, som du er, siger Elisa Bergmann.

Desuden anbefaler panelet blandt andet, at der føres en mere progressiv familiepolitik, som skal give forældre større fleksibilitet i hverdagen.

Udvalget blev oprettet som led i "Opdragelsesdebatten", som børne- og socialminister Mai Mercado (K) lancerede i januar. Den skal få danskerne til at debattere og reflektere over, hvordan de opdrager børn.

