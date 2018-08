Pædagoger savner tid til omsorg

* 74 procent af pædagogerne på dagtilbudsområdet oplever ofte, at der er et eller flere børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel.

* Det fremgår af en ny undersøgelse fra Bupl.

* Tilsvarende svarer 75 procent af pædagogerne, at dårlige normeringer gør, at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn.

* 43 procent oplever ofte, at de er den eneste uddannede pædagog på stuen.

* 8823 pædagoger har deltaget i undersøgelsen.

Kilde: Bupl.

/ritzau/