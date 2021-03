Pædagoger savner tilbud om systematisk coronatest

Landets pædagoger føler sig forbigået, når det gælder tilbud om regelmæssige coronatjek ved arbejdspladsen.

Mens skolelærere kan blive coronatestet på skolerne, er der ikke lavet et tilsvarende setup for daginstitutioner.

Det frustrerer pædagogerne, der efterlyser et tilbud om systematisk test ved eller tæt på deres arbejdsplads.

- Det har været et rigtig uskønt forløb, for vi er faktisk stillet i udsigt, at der skulle findes løsninger, så pædagoger også har adgang til regelmæssige test.

- Det er vigtigt, fordi vi står i front hver dag uden værnemidler og skal have børn tæt på, når de græder og skal trøstes. Eller når de har feber, og vi skal ringe efter forældrene, siger Elisa Rimpler, formand for fagforbundet Bupl.

Statsminister Mette Frederiksen (S) nævnte på et pressemøde tilbage i januar, der der skulle "udvikles modeller for test af personale i daginstitutioner".

Men det løfte er der ifølge pædagogernes formand ikke leveret på.

Regelmæssige test af pædagogerne er ifølge Bupl-formanden et afgørende våben i kampen mod smitte.

Hun peger på, at der de seneste uger været voldsomme udbrud i blandt andet Kolding, Aabenraa, Randers og Faxe, hvor smitte i daginstitutioner har ført til, at mere end hver fjerde i de smittede kommuner er børn under ni år.

Nogle steder har der ifølge Bupl-formanden været rullende testenheder forbi daginstitutioner med tilbud om test.

Men det er ifølge Elisa Rimpler ikke sket systematisk.

- Det er kun et fåtal af kommunerne, hvor man har været forbi daginstitutioner i ny og næ. Og det er kun få steder, hvor der foregår systematisk, siger hun.

Det er Justitsministeriet, der har ansvaret for den overordnede teststrategi.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver i et svar, at regeringen har lagt sig i selen for at skabe et fintmasket net af faste teststeder.

- Det skal være nemt for danskerne at blive testet, hvad enten du er pædagog, kassemedarbejder, buschauffør eller noget helt fjerde. Derfor har regeringen i de seneste uger arbejdet intenst på at etablere et fintmasket net af faste teststeder i Danmark, der aktuelt er oppe på 222 teststeder.

Når skolerne har deres testindsats, hænger det ifølge ministeren sammen med deres størrelse.

- Ved siden af de faste teststeder, har det været relevant at etablere en særskilt testindsats ude på skolerne, fordi skolerne generelt har en størrelse, der gør det praktisk muligt med kommunale teams af podere ude på skolerne.

- Samme teams kan kommunerne fremover vælge også at bruge på andre institutioner, for eksempel dagtilbud, skriver Nick Hækkerup.

