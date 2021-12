Pædagoger vil have nødlukning som værktøj efter høj smitte

Coronasmitten er stor i samfundet i øjeblikket, og det rammer også mange ansatte i daginstitutioner, som enten selv er syge eller i isolation.

Derfor bør det igen være muligt at kunne lukke institutioner helt eller delvist ved stor lokal smitte.

Det mener Elisa Rimpler, som er formand for pædagogernes fagforening Bupl.

Meldingen kommer, efter at smittetallene onsdag har slået rekord med over 23.000 smittede.

Om få dage - 5. januar - vender lidt af hverdagen tilbage, når skolerne efter planen genåbner efter tre ugers nedlukning.

- Vi skal som pædagoger kunne tage godt vare på børnene. Men det kan vi ikke, hvis vores kolleger bliver smittede og syge, og vi så til gengæld må stå med store børnegrupper alene.

- Så få det værktøj i brug, der handler om helt eller delvist at kunne lukke institutioner, siger hun.

Nødproceduren, som Elisa Rimpler henviser til, kaldes dimensionering. Det giver mulighed for at fravige pasningsgarantien. Der skal dog være tale om helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet på almindelig vis.

Det kan for eksempel være, hvis flere medarbejdere sendes hjem på grund af corona, og det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt personale.

Muligheden for dimensionering fik kommunerne under nedlukningen i december sidste år. For nuværende er det kun muligt i forlængelse af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og højst i tre dage.

Elisa Rimpler understreger, at tiltaget udelukkende er en nødbremse.

- De pædagogiske ledere har stået i front fra første færd, og vi har gjort vores arbejde uden værnemidler og været der for børnene hele vejen igennem.

- Det vil vi blive ved med, men det kræver, at nogen lytter, når vi mener, at det er pædagogisk uforsvarligt.

Elisa Rimpler kritiserer samtidig Sundhedsstyrelsen for kun at have fokus på at finde gode løsninger til skolerne.

- De skal også finde de gode løsninger for daginstitutioner og fritidsinstitutioner, for her er smitten rigtig høj blandt personalet.

- Hvis hjulene skal holdes i gang i Danmark, og vi skal passe godt på børnene, skal der også passes godt på personalet, siger hun.

Onsdag eftermiddag forsikrede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde, om at man fortsat regner med at genåbne skolerne som planlagt.

Der kan samtidig komme rådgivning om, hvad der kan gøres for at forebygge smitte. Det kan eksempelvis være hygiejne, udluftning og samvær på tværs af klasser, lød det.

/ritzau/