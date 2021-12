Pædagoger vil kunne begrænse antallet af børn i institutioner

Bupl efterspørger mulighed for at kunne begrænse antallet af børn i institutioner, der er pressede af corona.

Pædagogernes fagforening Bupl ønsker en nødbremse i daginstitutionerne.

Den skal gøre det muligt lokalt at begrænse antallet af børn i daginstitutioner, så det kun er de børn med det største behov, der møder op.

Det siger Bupls formand, Elisa Rimpler. Hun peger især på institutioner, hvor få voksne pludselig kan stå med ansvaret for et stort antal børn.

- Situationen er ekstremt alvorlig mange steder. Det er der også flere eksperter, der peger på. Vi mærker, at daginstitutionerne er ekstremt pressede. Vi frygter simpelthen et sammenbrud, siger hun.

Det er den stigende coronasmitte, der rammer både pædagoger og børn, som får Bupl til at efterspørge en nødbremse.

- Det her handler om at sikre tryghed og nærvær for alle børn.

- Det er jo ikke noget, vi skal gøre alle steder. Det handler om, hvor presset er størst, og hvor vi kan se, at pædagoger står alene med store børnegrupper, siger Elisa Rimpler.

Hun nævner Greve som en kommune, der er hårdt presset af coronavirus i øjeblikket.

- Her har man været nødt til at reducere i åbningstiden, fordi under halvdelen af personalet er til stede, siger hun.

Desuden vil Bupl have bedre mulighed for, at pædagogerne kan blive testet på arbejdet samt et krav til, at forældre bærer mundbind på institutionernes område.

