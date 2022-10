Pædagogforbund: Højere løn vil tiltrække flere pædagoger

Formanden for Bupl mener, at lønstigninger til pædagoger vil gøre det mere attraktivt at være pædagog.

Regeringens udspil om at hæve lønnen over en årrække for udvalgte faggrupper i den offentlige sektor bliver taget godt imod hos Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl).

Det siger formand Elisa Rimpler.

- Vi mener, at det er et rigtig godt og modigt træk af Socialdemokratiet, og det er det, der skal til, hvis vi skal fremtidssikre de store samfundskritiske velfærdsområder, som lige nu lider.

- Som pædagoger har vi et historisk betinget lønefterslæb, som vi skal have gjort op med. Så vi ser det her som den helt rigtige vej at gå, siger hun.

Regeringen har ikke meldt ud, hvilke faggrupper der skal have mere i løn.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har dog ifølge Berlingske og DR nævnt daginstitutioner som et område, der skal have del i lønstigningerne.

En af begrundelserne for de højere lønninger er, at man vil have besat stillinger, hvor der lige nu er rekrutteringsproblemer.

Elisa Rimpler mener, at lønstigninger vil gavne efterspørgslen efter pædagoger.

- Det vil betyde et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Vi mangler allerede nu akut 4000 pædagoger og kommer til at mangle 14.000 pædagoger i fremtiden, fordi der kommer 55.000 flere børn.

- Så det her med at vi skridt for skridt kan gøre det mere attraktivt at tage en uddannelse som pædagog og være pædagog, det er den rigtige vej at gå, siger hun.

/ritzau/