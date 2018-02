Pærer med pesticider solgt i mange supermarkeder

Forbrugerne rådes til at levere pærerne tilbage eller kassere dem, fordi de har et højt indhold af pesticider.

En egenkontrol har vist, at pærer solgt i en lang række supermarkeder har et så højt indhold af pesticider, at det er sundhedsmæssigt uacceptabelt.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Pærerne er solgt i løsvægt i Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen, Dagli/LokalBrugsen og Irma. De er af sorten Nashi, som ligner en blanding af pære og kvæde.

Forbrugerne rådes til at levere pærerne tilbage, hvor de er købt eller kassere dem.

Pesticider kaldes også for sprøjtemidler, sprøjtegift eller plantebeskyttelsesmidler.

Brug af pesticider i produktionen af frugt, grønt og korn er tilladt. Derfor er det også muligt at finde pesticidrester i disse fødevarer. Særligt i frugt og grøntsager er der risiko for at finde pesticidrester.

Forskellige pesticider kan være målrettet ukrudt, bakterier, svampe, mider, orme, insekter eller gnavere.

