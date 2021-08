Pakistan hjælper Danmark med at evakuere afghanske ansatte

Pakistan hjælper Danmark med at evakuere 413 afghanske statsborgere, der har arbejdet for Danmark.

Det skriver den pakistanske udenrigsminister, Shah Mahmood Qureshi, på Twitter, ifølge TV 2.

Han skriver, at han mandag har talt med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), og sagt, at Pakistan faciliterer evakueringen af 431 afghanske statsborgere, der har arbejdet for Danmark.

Det pakistanske udenrigsministerium skriver på sin hjemmeside, at Pakistan søndag nat faciliterede evakuering af 431 afghanske statsborgere fra Kabul, og at de også assisterer med deres videre rejse til Danmark.

Udenrigsministeriet siger til Ritzau, at det hverken kan be- eller afkræfte, at Jeppe Kofod har talt med Shah Mahmood Qureshi.

Det er ligeledes uklart, hvordan Pakistan skal bistå Danmark med at evakuere de afghanske statsborgere.

Det pakistanske udenrigsministerium skriver på sin hjemmeside, at landets udenrigsminister modtog et telefonopkald fra Jeppe Kofod mandag.

Mandag morgen sagde Jeppe Kofod, at man "langtfra" er færdig med at evakuere danske udsendte medarbejdere og lokalt ansatte fra Afghanistan, men at man kæmpede for at få det til at ske, og at man ikke opgiver nogen.

Søndag oplyste forsvarsminister Trine Bramsen, at en gruppe danskere og nordmænd søndag aften "under meget vanskelige omstændigheder" er blevet evakueret ud af Afghanistan.

Antallet af evakuerede personer oplyses ikke.

Jeppe Kofod har oplyst til DR, at det drejer sig om flere hundrede personer, der skal evakueres, men at han ikke kan sætte et konkret tal på.

