”Palæstinas Plads” skal drøftes i København efter udskydelse

17. juni skal Vejnavnenævnet i København tage stilling til, om et område på Nørrebro i København skal omdøbes til "Palæstinas Plads".

Det skriver Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning i en pressemeddelelse.

Forslaget har været et lille år undervejs.

I august sidste år stemte et flertal i teknik- og miljøudvalget i Københavns Borgerrepræsentation for, at man skulle indstille til at navngivne pladsen "Palæstinas Plads".

Flertallet bestod af Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet.

- Vi har en stor gruppe københavnere, der enten kommer fra eller har rødder i Palæstina, og det er en vigtig gestus over for vores medborgere at opkalde en plads efter det land, de har rod i, siger Line Barfod (EL), som er teknik- og miljøborgmester, i pressemeddelelsen.

Vejnavnenævnet skulle have behandlet spørgsmålet 9. oktober sidste år. Men det blev udskudt på grund af Hamas' angreb i Israel 7. oktober.

Line Barfod er forperson for Vejnavnenævnet. Ifølge pressemeddelelsen er det hende, som har sat forslaget på dagsordenen igen.

Pladsen tæt på Nørrebrogade, som kan ende som "Palæstinas Plads", har aktuelt ikke et navn.

Vejnavnenævnet består af fire politikere fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation.

Nævnet er det officielle organ for at navngive pladser, veje og parker i København.

Når nævnet har truffet en beslutning, sender medlemmerne deres indstilling tilbage til Teknik- og Miljøudvalget, som træffer den endelige beslutning.

/ritzau/