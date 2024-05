Demonstrerende studerende skal mødes med KU's rektor

Mandag eftermiddag skal repræsentanter for en propalæstinensisk protestlejr ved Københavns Universitet mødes med universitetets rektor og prorektor.

Det oplyser organisationen Studerende mod Besættelsen, der står bag lejren, til Ritzau.

Organisationen sender fem repræsentanter for at mødes med ledelsen, heriblandt to palæstinensiske studerende.

Der er afsat 45 minutter til mødet, som finder sted fra klokken 15.45 i en af universitetets bygninger. Men der er ikke nogen konkret dagsorden, lyder det fra Studerende mod Besættelsen.

Organisationens forventning er at finde ud af, om universitetet er villig til at gå i dialog om de krav, de studerende fremsatte for knap en ude siden, da teltlejren blev sat op.

Teltpløkker blev slået i jorden for at vise utilfredshed med blandt andet universitetets investeringspolitik.

Et af seks krav er, at universitetet skal sørge for fuld økonomisk gennemsigtighed i forhold til deres investeringer i virksomheder med tilknytning til Israel.

Derudover kræver bevægelsen, at universitetet "anerkender og fordømmer det igangværende folkedrab" på palæstinensere.

Indtil videre har universitetet afvist de studerendes krav.

På det sociale medie X skrev universitetet mandag, at "Københavns Universitet som institution har ingen, og får ingen, holdning til den verserende konflikt i Gaza".

Efterfølgende mødte KU opbakning fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

Opstillingen af teltlejren på KU's område finder sted i kølvandet på demonstrationer på universiteter i USA.

I USA har det ført til voldsomme sammenstød mellem studerende og politiet. Det har resulteret i flere tusind anholdelser.

På nogle universiteter havde de studerende barrikaderet sig for at vise deres støtte til civile palæstinensere, men også for at sige fra over for Israels offensiv i Gaza.

Indtil videre er protesten i Danmark forløbet stille og roligt.

