Paludan når stort arabisk medie i kritisk historie

Dansk politik og Paludan er centrum for historie i Al-Jazeera. Lang vej til Muhammed-krise, mener forsker.

"Dansk politiker, der vil udvise muslimer og forbyde islam, stiller op til valg."

Sådan lyder overskriften på en længere baggrundshistorie om Rasmus Paludan, som er at finde på den arabiske nyhedsside Al-Jazeera.

Fredag formiddag dansk tid er portrættet på forsiden af mediets engelsksprogede hjemmeside som en af "redaktørens udvalgte".

Historien beskriver blandt andet Paludans koranafbrændinger.

Derudover beskriver Al-Jazeera Stram Kurs-lederens politik om, at Danmark er for "etniske danskere", og at "praktiserende muslimer" skal sendes ud af landet.

Hos danske myndigheder er man i lyset af den seneste tids øgede opmærksomhed på Paludan fokuseret på risikoen for terror i Danmark og udviklinger, der kan minde om Muhammedkrisen. Men dertil er der lang vej endnu.

Det vurderer Helle Malmvig, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Historien kan både dø ud eller udvikle sig meget hurtigt, siger Malmvig, der forsker i international politik i Mellemøsten.

- Det er selvfølgelig spekulativt, men hvis historien skulle udvikle sig, ville det kræve, at den blev grebet af for eksempel førende imamer på sociale medier eller flere store medier. Vi er et andet sted end under Muhammedkrisen. Mange af de siddende regimer har ikke den samme interesse i at puste til ilden som dengang.

Professor i kultur- og sprogmødestudier Garbi Schmidt, Roskilde Universitet, udtaler sig i Al-Jazeera-artiklen om udviklingen i dansk udlændingepolitik.

Hun mener, at der er sket "en normalisering af en negativ diskurs om muslimer siden 2001".

Schmidt ser til en vis grad Paludan som en forlængelse af den tendens, skriver det arabiske medie.

Også regeringens ghettoplan, tildækningsforbuddet - i folkemunde burkaforbuddet - samt planen om at placere et center for kriminelle udlændinge, der skal udvises, på øen Lindholm er med i artiklen.

I historien understreges det også, at Stram Kurs ikke er noget stort parti, og at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har taget afstand fra Paludan.

Al-Jazeera er en arabisk nyhedsorganisation, der er delvist støttet af Qatars regering.

Den når efter eget udsagn omkring 310 millioner husholdninger i mere end 100 lande.

- Al-Jazeera er et af de helt førende arabiske medier. Umiddelbart ser det ikke ud til, at historien er blevet omtalt så meget på Twitter. Men den er ude, og blandt andet uroligheder på Nørrebro er også blevet nævnt på sociale medier, siger Helle Malmvig.

Også britiske The Guardian, det store erhvervsmedie Bloomberg og nyhedsbureauet Reuters har i løbet af de seneste uger skrevet længere historier om Paludan.

Det gjorde de, i forbindelse med at Stram Kurs blev opstillingsberettiget til valget.

/ritzau/