Paludan skal betale 30.000 kroner for gamle udtalelser

Stram Kurs partileder, Rasmus Paludan, skal betale en bødesum i en sag, han fik på nakken som advokat.

Rasmus Paludan, leder af partiet Stram Kurs, skal betale 30.000 kroner for udtalelser målrettet politiet og anklagemyndigheden.

Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen har fået indsigt i en kendelse fra Advokatnævnet, der beskriver, hvordan Paludan har "udsat navngivne medarbejdere ved henholdsvis politiet og anklagemyndigheden for en unødig og grov krænkelse".

Dommen faldt i Københavns Byret for mindre end en uge siden. Afgørelsen er en stadfæstelse af en kendelse, som Advokatnævnet afsagde i 2017 overfor Paludan, der også er advokat.

Sagen stammer fra en episode, hvor Paludan på vegne af en klient fremsatte et erstatningskrav på 6400 kroner.

Det gjorde han, fordi klienten to gange havde været frihedsberøvet af politiet under mistanke for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Paludan hævdede at klienten havde været udsat for en særligt indgribende legemsundersøgelse, der ifølge ham selv foregik, mens en række "civile personer" så på.

Det fik ham til at klage til anklagemyndigheden. Her mistænkte han blandt andet, at anklageren er i "korrumperet ledtog med de politifolk, der foretog frihedsberøvelserne", skriver Ekstra Bladet.

Ud over bøden skal Paludan også betale sagens omkostninger på 17.500 kroner til Advokatnævnet.

/ritzau/