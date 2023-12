Paludan stifter teatertrup for at omgå omstridt koranlov

Rasmus Paludan stifter en teatertrup, så han kan omgå den såkaldte koranlov og fortsætte med at håne koranen.

Det siger han i programmet "Valgt i Danmark" på 24Syv.

- Jeg og andre har i dag stiftet teaterkompagniet "Official Message From Prime Minister of Denmark", og det har til sinde at kritisere antidemokratiske kræfter i Danmark - blandt andet Mette Frederiksen, Peter Hummelgaard og Lars Løkke Rasmussen, siger Paludan.

Loven mod utilbørlig behandling af skrifter med betydning for trossamfund - også kendt som koranloven - blev vedtaget af et flertal i Folketinget torsdag i sidste uge.

Regeringen og De Radikale stemte for. Paludan var selv til stede på pressepladserne i forbindelse med vedtagelsen.

Loven gør det blandt andet strafbart at afbrænde koraner og andre bøger med betydning for religiøse samfund. Strafferammen er op til to års fængsel.

Paludan skabte ballade tidligere i år, da han brændte koranen af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Det blev begyndelsen på en diplomatisk krise mellem Sverige og Tyrkiet.

På samme tid var der også koranafbrændinger i Danmark, og derfor gik regeringen i gang med et arbejde, som førte til koranloven.

Allerede inden vedtagelsen af loven havde Paludan luftet muligheden for at omgå loven.

- De har lavet en lov, hvor det fremgår, at man kun må håne koranen, hvis det indgår som en del af et større, kunstnerisk værk. Så tilpasser vi os den nye virkelighed ved at spille teater, siger Paludan.

Regeringen præsenterede første gang et lovforslag, der skulle forbyde koranafbrændinger, i august.

Lovforslaget blev først fremsat i september og siden i en revideret udgave. Her var en sætning om kunstneres ret til utilbørlig behandling af de pågældende genstande blandt andet blevet ændret.

Det blev også indskærpet, at det kun var forbudt at behandle skrifter utilbørligt og ikke genstande som først nedskrevet i loven.

Det er Paludans forventning, at teatertruppen får sin premiere foran Tyrkiets ambassade i foråret.

