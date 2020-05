Pandemien får interessen for bøn til at stige på verdensplan

Coronaen har fået internetbrugere til at søge på bøn i stedet for på flyrejser. Aldrig har så mange søgt på bøn på Google

Der googles bøn som aldrig før, og det har intet at gøre med, at det fredag er store bededag. Pandemien har fået bøn til at blive et af de mest brugte søgeord på internettet. Det viser et endnu ikke publiceret internationalt studie ”In Crisis, We Pray: Religiosity and the COVID-19 Pandemic” (I krise beder vi: Religiøsitet og covid-19-pandemien).

Det er lektor i økonomi Jeanet Sinding Bentzen fra Københavns Universitet, som står bag. Hun har fulgt udviklingen i søgninger på Google fra den 1. februar til den 1. april i 95 lande. Da Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den 11. marts erklærede sundhedskrisen for en pandemi, skete der en kraftig vækst i antallet af søgninger på bøn. Aldrig i søgemaskinens historie er der søgt så meget på bøn fra så mange steder i verden. I samme periode skete der et drastisk fald i søgninger relateret til flytrafik, hvilket normalt fylder meget hos Google.

”Der er blevet søgt efter beskyttelsesbønner og bønner for verden. Stigningen afhænger ikke af, om man lever i et rigt eller fattigt land, men er påvirket af, hvor religiøs befolkningen er i forvejen. I 8 ud af 10 lande er der en stigning i søgning på bøn. Det er primært katolikker og muslimer, som bærer væksten. I Danmark og de øvrige nordiske lande er der ikke sket en vækst. Det bekræfter sociologernes billede af, at religiøsitet er et redskab til at håndtere pres, og samtidig giver interessen for bøn et billede af, hvordan pandemien har ramt mennesker psykisk.”

Når tusinder verden over googler bøn, er det udtryk for en traditionsløs tilgang til tro. Det siger Nick Spencer, der er seniorforsker ved den britiske tænketank for religion og samfund Theos.

”Dine bedsteforældre gik i kirke, de lærte dine forældre at bede, men når du mærker afmagten og føler et behov for at bede, søger du på Google, hvor du i øvrigt søger alt andet. Fra andre undersøgelser ved vi, at folk svarer, at de er troende på deres egen måde, men covid-19 har vist os, at vi er forbløffende ens i vores spirituelle adfærd, når vi bliver konfronteret med kontroltab, sygdom og død.”

Det er forventeligt, at interessen for bøn stiger i lyset af pandemien. Det siger psykolog og ph.d. Peter la Cour, der er specialist i sundhedspsykologi.

”I den psykologiske tænkning siden Freud har det stået klart, at ritualer er angstdæmpende, og for mange fungerer bøn som et ritual. Fra undersøgelser ved vi, at det er i nød, man beder. Man henvender sig først til Gud, når der er behov for det. Hvis man beder meget, hænger det ofte sammen med, at man har det skidt, ved vi fra danske og amerikanske studier.”

Jeanet Sinding Bentzen forsker i religionsøkonomi og er optaget af religion som en kulturel værdi, der påvirker økonomi. Hun vil følge udviklingen på Google for at se, om covid-19 gør befolkninger mere religiøse på sigt.

Den britiske religionssociolog, professor emeritus Grace Davie har læst det danske studie og mener, man skal være varsom med at drage langsigtede konklusioner. Hun siger:

”Det er alt for tidligt at sige, om denne krise vil medføre nogle reelle forandringer i menneskers religiøse engagement.”

Ifølge Elof Westergaard, der er biskop over Ribe Stift og har skrevet bøger om bøn, har pandemien skabt et fornyet behov for bøn. Han siger:

”I de sidste måneder, hvor vores cirkler er blevet mindre, er bønnen med til at bryde oplevelsen af isolation, ensomhed og angst. Bønnen er med til at fastholde mig på, at verden er gudskabt og i håbet om, at det ender godt.”