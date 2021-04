Pandemien skar ti procent af danskernes spilforbrug

Under nedlukningen i 2020 faldt danskernes spilforbrug for første gang i ni år - og så endda med ti procent.

Coronapandemiens nedlukninger og aflysninger af sportsbegivenheder over hele verden har sat sit aftryk i danskernes spilforbrug.

Tal fra Spillemyndigheden viser, at danskernes samlede spilforbrug faldt med ti procent i 2020. Det er første gang, at forbruget er faldet siden 2012.

Centerleder ved Center For Ludomani Michael Bay Jørsel er ikke overrasket. Pandemiens nedlukninger af store sportsbegivenheder har haft en stor effekt på danskernes gambling-lyst.

- Ingen reklamer, ingen bold på grønsværen, ingen fadøl, ingen muntre sange. Alt var bare lukket ned, siger han.

Michael Bay Jørsel forklarer, at sportsvæddemål er noget af det, han ser rigtig mange mennesker have problemer med på Center For Ludomani. Især reklamerne for sportsvæddemålene, der kører på sportskanalerne er med til at lokke spillefugle i fælden, mener han.

Uden at kunne spå om fremtiden håber han også, at den midlertidige pause fra sportsvæddemål kan få lidt vedvarende effekt for danskernes spilforbrug.

- Jeg håber da, at den her nedlukning har betydet, at man måske vender skråen i munden et øjeblik, inden man går i gang med at spille alt for meget, siger Michael Bay Jørsel.

Center For Ludomani undersøgte under nedlukningen, om de ludomaner, der spiller på sportvæddemål, ville bevæge sig over til onlinekasinoer, efter at der ikke var bemærkelsesværdigt fodbold i fjernsynet.

Michael Bay Jørsel understreger, at undersøgelsen blot var en intern undersøgelse til eget brug.

- Vi spurgte sportsbettere og livebettere (folk, der spiller på sportsvæddemål, red.), om de havde lyst til at migrere over til andre spil, nu hvor de ikke længere kan spille på sportsvæddemål. Ni ud af ti svarede rungende nej, siger han.

Center For Ludomani spurgte også de pårørende til ludomanerne, hvor to ud af tre svarede, at de var blevet mere rolige og trygge, efter at der ikke længere var lige så meget sport af betydning i fjernsynet.

Direktør for Spillemyndigheden Anders Dorph hæfter sig især ved, at det er første gang i ni år, at der er sket et fald i spilforbruget i Danmark. Også han peger på nedlukningen som en markant faktor.

Og selv om han forventer, at spilforbruget i 2021 også vil være lavere end normalt, fordi blandt andet de fysiske kasinoer stadig er lukkede, regner han med, at tallet vil stabilisere sig.

- 2021 kommer nok til at ligne 2020 i et eller andet omfang. Det er svært at spå om fremtiden, men jeg vil da tro, at det vil rette sig og lande på det niveau, det har været på tidligere, siger han.

/ritzau/