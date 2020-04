Pandemiforsker: Forbud om ophold kan minde os om afstand

Hver gang vi slækker på retningslinjer såsom afstand og hygiejne, stiger risikoen for smitte, siger forsker.

Efter at mange mennesker i flere dage har opholdt sig samme sted på Rømø i Sønderjylland og i København, valgte politiet lørdag at indføre midlertidige opholdsforbud.

Begrundelsen er, at det kan hindre spredningen af coronavirus.

Og ifølge Lone Simonsen, der er pandemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, vil forbuddene have en effekt.

For jo længere vi slækker på retningslinjerne og eksempelvis er mange samlet, des værre bliver det, siger hun.

- Vi skal virkelig passe på, at vi ikke taber det på jorden, som vi allerede har opnået ved at slide os igennem den sidste måned.

- Forsamlinger er virkelig noget, der kan forværre situationen. Hvis man pludselig sidder tæt sammen, er det et godt sted for et virus at husere, siger hun.

Opholdsforbuddene er de første officielle, politiet indtil videre har taget i brug for at holde mennesker fra at mødes i større forsamlinger og derved øge risikoen for at blive smittet.

Beslutningen om at indføre opholdsforbud i Sønderjylland blev taget, efter at politiet lørdag eftermiddag kunne konstatere, at over 60 personer opholdt sig i området omkring Lakolk Butikscenter.

Mere præcis var der for mange mennesker samlet nær butikscentrets iskiosk samt på bænke og legepladser i nærheden.

På Islands Brygge var forklaringen den samme. Her var der ligeledes for mange mennesker på samme sted på samme tid.

Politiets mulighed for at indføre forbud om ophold visse steder kom, da Folketinget i marts vedtog en hastelov, der strammede epidemiloven.

Det skete for at bekæmpe udbruddet med coronavirus i Danmark.

Lone Simonsen siger, at det kan godt være, forbud skal håndhæves, så vi husker retningslinjerne. For god hygiejne og afstand er noget af det, der har effekt, siger hun.

- Effekten af hygiejne og afstand er virkelig stor. Det vil sige, at hvis man slækker på det, kan man ikke gøre så mange andre ting som at åbne arbejdspladser og skoler.

- Alle de ting, vi gør, og al den bevægelse, vi får i samfundet, bringer epidemien i højere gear. Så hvorfor ikke holde igen på alle de ting, vi kan lade være med, som ikke koster arbejdspladser?

De omtalte forbud om ophold gælder indtil videre frem til den kommende weekend.

