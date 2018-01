Panden er et upålideligt termometer

Er panden varm, har du feber, lærer vi som børn. Men giver det mening at føle sig selv på panden for at afgøre, om man er syg?

Indholdstilbud fra Videnskab.dk formidlet af Ritzau. Ritzau må IKKE krediteres for artiklen eller angives som kilde. Historien er klausuleret til lørdagsaviserne. Historien må publiceres bag paywall fra lørdag kl. 12.

--------------------------

Vintertid er influenzatid, så løbende næser, ondt i kroppen og feber hærger. Men når man nu er i grænselandet mellem syg og rask og ikke har noget termometer, kan man så ikke bare, som vor mor eller far lærte os det, foretage en rask selvdiagnose og lægge hånden på panden?