Godmorgen og velkommen til Morgensamling, der blandt andet indeholder godt nyt til unge med autisme, til ældre og til buddhistiske statuer i Afghanistan.



Vi begynder herhjemme, hvor regeringen vil oprette seks nye autismeklasser til unge. Det skal fremover gøre det nemmere for unge med autisme at tage en ungdomsuddannelse, der passer til deres behov. Antallet af såkaldte ASF-klasser vil dermed stige fra 14 til 20 på landsplan. Beslutningen, som fremgår af regeringens finanslovsforslag, er truffet, efter at Kristeligt Dagblad sidste år omtalte manglen på ASF-klasser.



Børne- og undervisningsministeren mener, at vi i Danmark er for dårlige til at gribe unge med autisme efter folkeskolen.



"Det er tosset, at vi i Danmark ikke har været bedre til at skabe ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Herunder unge med autisme," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Panel: Mindre kontrol skal frigøre hjælp til ældre

Der er også mangler i ældreplejen, hvor der er for få hænder til det stigende antal aldrende borgere, og de hænder, der er, har for travlt med alt muligt andet end pleje. Et panel af eksperter har nu ifølge Ritzau givet regeringen deres bud på en løsning: Mindre kontrol!



I går præsenterede panelet sine forslag for social- og ældreminister Astrid Krag (S). Forslagene går blandt andet på, at hjælp besluttes af et fast tværfagligt hold i dialog med den ældre, og at det samme hold yder selvsamme hjælp til den ældre.

Liz Truss overtager Downing Street

Så skal vi til Storbritannien, hvor der er skiftedag i premierministerens embedsbolig, Downing Street 10 i London. I går valgte Det Konservative Parti sin nye formand, Liz Truss, som i dag tages i ed som ny premierminister omkring middagstid. Hun bliver dermed briternes tredje kvindelige premierminister.



Posten fuldender en lang rejse for Liz Truss, kan man læse i Kristeligt Dagblad. Hun kommer fra en alt andet end konservativ baggrund og har slugt en del kameler for at passe ind i partiet - for eksempel Brexit. Og når det kommer til religion, er Liz Truss stort set et ubeskrevet blad.



"Jeg deler værdierne i den kristne tro og i Church of England, men jeg er ikke en regulær praktiserende religiøs person," har hun sagt til avisen London Evening Standard.



Lær Storbritanniens nye premierminister endnu bedre at kende her, hvor vi har samlet ni interessante fakta om den anti-woke osteelsker.

Truss tager i dag til Downing Street og overtager premierministerposten. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix.

Tyvstartet valgkamp viste tre vigtige pointer

Tilbage i Danmark kan der også være en ny leder på vej. Folketingsvalget er endu ikke udskrevet, men alligevel tyvstartet, ikke mindst efter søndagens tv-duel mellem de tre statsministerkandidater fra Socialdemokratiet, Venstre og de Konservative – Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen.



Tre pointer stod tilbage, som kan påvirke resten af valgkampen og den politiske udvikling efter valget, skriver Kristeligt Dagblads politiske redaktør:



De borgerlige holder åben basar med to statsministerkandidater

De Radikale har stukket piben ind trods ultimativt krav

Den danske model er sat på spil efter statsministerens udspil om mere løn til offentligt ansatte.

Apropos sidste pointe, så vil statsminister Mette Frederiksen (S) ikke pege på, hvem der skal have mere i løn, hvilket af de to modstandere under tv-debatten blev kaldt for billige valgpoint. Men det vil dog blive uddybet inden valget, garanterer nu beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).



Men spørgsmålet om mangel på arbejdskraft på plejehjem, i psykiatrien, i børnehaver, skoler og på landets hospitaler er alt for vigtigt til at overlade til en valgkamp med mere eller mindre tomme løfter, skriver chefredaktør Karin Dahl Hansen i denne leder.

Instagram får milliardbøde for brud på regler om børns data

Hvad tænker du, når du ser ordet GDPR? Måske noget a la: åh, det er noget med beskyttelse af personlig data på internettet. Og det er sådan set korrekt, for mere konkret udgør de fire bogstaver EU’s krav til databeskyttelse. Men gør det nogen forskel, tænker du måske så. Det gør det forhåbentligt for de børn, der netop ikke er blevet beskyttet ordentligt af det populære sociale medie Instagram, som ejes af Meta (Facebook). Nu har Irlands datatilsyn nemlig givet virksomheden en rekord høj bøde svarende til over tre milliarder kroner for brud på regler om håndtering af børns personoplysninger. Det oplyser tilsynet mandag ifølge Ritzau.



Det er ikke første gang, sociale medier må betale bøder for behandling af data. Sidste år fik beskedtjenesten WhatsApp en bøde på 225 millioner dollar - knap 1,7 milliarder kroner - for 12 brud på datalovgivningen.

Taleban kan være mere åbne over for at beskytte arv

I Afghanistan er databeskyttelse måske ikke på toppen af den talebanske ledelses dagsorden. Det har beskyttelse af landets kulturarv heller ikke været. Det er blandt andet gået ud over antikke buddha-statuer, som for 20 år siden blev sprængt i stykker af selvsamme bevægelse, som nu er tilbage på magten i landet efter USA’s exit for et år siden. Siden er rettigheder for borgere - ikke mindst kvinder - blevet rullet tilbage. Men nu er der måske godt nyt for landets kulturarv. Det skriver magasinet The Art Newspaper.



De nye talebanske ledere vil tilsyneladende gerne arbejde for at bevare den synlige arv, herunder præ-islamiske monumenter. Og en buddhistisk skulptur i Kabul, landets næststørste, er ifølge kilder ved at blive restaureret. Dog har der været en række anklager mod bevægelsen for at tillade plyndring ved hellige steder.

I dette klippehul i Afghanistan kunne man finde en præ-islamisk statue - verdens største stående buddha - indtil statuen i 2001 blev sprængt i stykker af Taleban. Foto: Omar Sobhani/Reuters/Ritzau Scanpix.

Sjælden fødsel i Randers Regnskov

Morgensamling har nået sin afslutning, og det bliver med en nyhed om en begyndelse - en ny start på livet. Der har nemlig været stor livsglæde i Randers Regnskov denne sommer, hvor den tropiske zoo er blevet beriget med mange nye dyreunger. Og nu også en lille tapirunge. Det skriver JP Randers.



"Der er simpelthen lige sket det mest utrolige, og meget, meget, meget, meget længe ventede, at vores lavlandstapir har født en lillebitte unge," lyder det i en Facebook-video fra regnskoven, der blev delt i weekenden.



Det var en han, og de kan blive store og veje helt op til 250 kilo. Sidst, der blev født en tapirunge i Randers Regnskov, var i 2010. Velkommen til verden!

Tak, fordi du læser med.