Pant på tyske dåser kan sende 120 millioner i statskassen årligt

Danskerne køber store mængder sodavand og øl i grænsebutikkerne, men senest fra 2029 skal der betales pant af de tyske dåser, og det kommer til at skæppe i den danske statskasse.

Skatteministeriet anslår – dog med betydelig usikkerhed – at panten på de tyske dåser vil give 120 millioner kroner i provenu.

Konkret vil panten medføre et fald i grænsehandel med sodavand på omkring 60 millioner liter.

Salget i Danmark vil til gengæld stige tilsvarende. Det skønnes at give 75 millioner kroner årligt på grund af moms og afgifter.

Øllene, der forventes at blive købt i Danmark i stedet for i grænsebutikkerne, vil give 40 millioner kroner, og alkoholsodavand og cider vil give 5 millioner kroner.

Altså sammenlagt 120 millioner kroner.

Det er skatteminister Jeppe Bruus (S), som i et folketingssvar udlægger tallene.

- Indførelsen af pant i tyske grænsebutikker vil fjerne den besparelse, som danske grænsehandlende i de tyske grænsebutikker har i dag, hvilket vil medføre højere omkostninger og dermed mindske danskernes tilskyndelse til at grænsehandle disse varer i Tyskland, skriver ministeren i svaret.

Det er det socialdemokratiske folketingsmedlem Jesper Petersen, der har stillet spørgsmål om pantindtægterne til sin partifælle.

Petersen, der er valgt i grænselandet, kalder det interessant at se "så store beløb".

Men han ærgrer sig over, at der forventeligt går flere år, før pantfritagelsen forsvinder.

- Jeg synes, vi af egen drift burde fjerne den i stedet for at vente, siger han.

Her fremgår det også – igen med betydelig usikkerhed – at der vil være en meromsætning i danske butikker på 450 millioner kroner.

Det er EU-Parlamentet, der har vedtaget en ny emballageforordning, som tilsiger, at der senest i 2029 skal opkræves pant på tyske dåser.

Dermed er det altså slut med besparelsen, som sodavand- og ølhungrende danskere kan opnå ved at køre en tur til grænsen.

Meningen med emballageforordningen er, at der skal være mindre plast i naturen. Der skal også være færre dåser. Der er altså et miljømæssigt sigte.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) har tidligere kaldt det "en sejr for den danske natur".

Tyskland har hidtil haft en særordning, der gjorde, at kunder kunne slippe for at betale pant, hvis dåserne blev eksporteret til et andet EU-land. Den bortfalder altså nu.

