Pape afviser blankt: Politi bruger ikke ansigtsgenkendelse

Skal ansigtsgenkendelsesteknologi tages i brug, skal Folketinget godkende det, forsikrer justitsminister.

Politiet bruger ikke ansigtsgenkendelsesteknologi i overvågning af det offentlige rum.

Det fastslår justitsminister Søren Pape Poulsen (K) under et samråd indkaldt af SF's Lisbeth Bech Poulsen.

Spørgsmålet er foranlediget af en artikel i Ekstra Bladet, der i juni skrev, at politiet har taget ansigtsgenkendelse i brug. Endda ved hjælp af droner.

Men man må forstå på justitsministeren, at der nærmest er tale om en misforståelse.

- Københavns Politi har præciseret, at det, der menes med citaterne i Ekstra Bladet, er, at kameraerne på dronerne er så gode, at politibetjentene kan genkende personerne på billederne, siger Pape.

- Rigspolitiet har understreget, at politiet ikke benytter overvågningsudstyr i det offentlige rum, der eksempelvis genkender ansigter på mistænkte personer.

Der er kun et enkelt sted, der bruges ansigtsgenkendelsesteknologi, og det er i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Derudover er politiet i gang med et forsøg, hvor teknologien bruges til at identificere ofre for børneporno.

Justitsministeren forsikrer, at hvis det på et tidspunkt kommer på tale at benytte ansigtsgenkendelse i det offentlige rum, vil Folketinget skulle debattere det.

- Der skal være et flertal i Folketinget, der vil det, før vi sætter det i værk, siger han.

Lisbeth Bech Poulsen er den eneste politiker, der er mødt op til samrådet.

- Det er lidt foruroligende, at ansigtsgenkendelsesteknologi ikke berettiger til mere interesse fra mine kolleger, siger hun.

