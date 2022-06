Pape afviser S-frieri og vædder makrelmad på rød koalition

Når statsminister Mette Frederiksen (S) byder de borgerlige partier til snak om muligt regeringssamarbejde hen over midten, så er det tom snak, mener De Konservatives formand, som også afviser tanken.

Søren Pape Poulsens (K) udlægning i en direkte debat i TV2 News-studiet på Folkemødet i Allinge med Mette Frederiksen lyder, at Frederiksen går efter at danne en regering med SF og De Radikale.

- Så hvis nu de røde går hen og vinder, så tror jeg, at det bliver en regering mellem S, SF og De Radikale. Det tror jeg gerne, at jeg vil vædde en makrelmad på, siger han.

Partiformanden for De Konservative kan slet ikke se pointen og nævner en række områder om blandt andet frit valg og skattepolitik, hvor de to partier har et fundamentalt forskelligt syn på emner.

- Der er områder, hvor vi ser forskelligt på verden. Så synes jeg, det er bedre, at vi diskuterer og finder nogle løsninger. Hvad er det, vi skal med en regering hen over midten? Hvad skal vi blive bedre til?

Det vil ligefrem være en ulempe for demokratiet med en sådan regering, påpeger han.

- Vi kommer bare til at flytte en masse demokratiske debatter ind i et lukket rum.

Den griber Mette Frederiksen, hvis argumentation er bygget over logikken: "Søren kan noget. Mette kan noget andet. Det kunne være, at de kunne noget sammen".

- Egentlig kan jeg jo godt lide, at I står og siger: Hvorfor ikke bare køre videre med regeringen, for den gør det jo godt med brede aftaler hen over midten.

- Jeg er sådan set enig med Søren i, at regeringen gør det rigtig godt.

Hun afviser en påstand under debatten om, at hendes fremstrakte hånd i grundlovstalen 5. juni til de blå partier i virkeligheden skulle handle om, at hun ville massere de andre røde partier, inden en rapport fra Minkkommissionen kommer 30. april med mulig hård kritik af regeringen.

- Nej, det gør det ikke, siger Mette Frederiksen.

De seneste dage har beskyldningerne fløjet fra blå til rød og tilbage igen, og blandt andet har flere ministre senest langet ud efter de borgerlige.

Blandt dem indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), som kaldte V-formand Jakob Ellemann-Jensen "slagteren fra Nordsjælland" i Avisen Danmark.

- Det er ikke ord, som jeg selv ville benytte mig af, siger Mette Frederiksen.

Til gengæld mener hun, at de ministerudtalelser fra blandt andre beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og justitsminister Mattias Tesfaye (S) mod oppositionen er vand ved siden af, hvad regeringen har stået på skud for.

- Næste gang vi bliver kaldt magtfuldkommen, så skal man nok tage det med et gran salt, for det går jo ret godt (med samarbejdet, red.)

- Hvis du lægger sammen, hvad der er blevet sagt både imod mig selv og denne regering igennem tre år, så er det jo ingenting, siger statsministeren.

