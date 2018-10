Pape beder eksperter granske voldtægt

Voldtægtsofre bør behandles godt, mener justitsminister Søren Pape Poulsen, som beder eksperter granske sag.

Eksperter skal vurdere, hvordan voldtægtsofre behandles bedst muligt.

Det oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som samler et panel af eksperter. Samtidig gransker ministeren erfaringer fra andre landes regler for voldtægt. Nogle lande ser voldtægt som sex uden samtykke.

I panelet er blandt andet Amnesty International, Dannerstiftelsen og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet repræsenteret.

Panelet skal følge ofrenes vej gennem retssystemet, forebyggelse af voldtægt, og hvorfor langt flere udlændinge begår voldtægt.

Panelet møder første gang fredag 5. oktober og ventes at fungere indtil foråret 2019. Voldtægtsofre inddraget i panelets arbejde. De kan forklare, hvordan ofre oplever, at systemet håndterer sager om voldtægt.

- Vi skal sætte alle gode kræfter ind for at gøre det bedre i sager om voldtægt. Derfor nedsætter jeg i dag officielt et ekspertpanel med fokus på, hvordan vi både i og på tværs af myndighederne kan blive bedre til at tage hånd om voldtægtsofre, siger Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar.

- Vi skylder ofrene at lytte til deres oplevelser med både politiet og retssystemet og lære af deres historier.

Ministeren vil desuden skærpe lovgivningen om voldtægt. Derfor har han bedt sine embedsmænd undersøge, hvordan landes regler om voldtægt ser ud.

Søren Pape Poulsen vil se på skærpede regler om samtykke. Det skal også granskes, om myndighederne skal sætte hårdere ind, hvis der er flere gerningsmænd, meget stor aldersforskel, eller ofret er bedøvet.

- Der har på baggrund af nogle konkrete sager været rejst kritik af lovgivningen i medierne, siger Søren Pape Poulsen.

- Det kan jeg ikke sidde overhørig, og jeg vil derfor – blandt andet på baggrund af oplysninger fra andre lande – lave en grundig analyse af, hvordan lovgivningen kan skærpes, så vi beskytter voldtægtsofrene på den bedst mulige måde.

/ritzau/