Pape efter kritik: Jeg regner med et godt samarbejde med Grønland

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er sikker på, at han nok skal få et godt samarbejde med Grønland. Det siger han til DR.

Det er, på trods af at der de seneste dage har været kritik af ham, fordi han ifølge folketingsmedlem Aaja Chemnitz skulle have kaldt Grønland for "Afrika på is".

- Vi kan tale rigtig meget om ordvalg, men vi kan også begynde at tale om de mange børn, der gennem mange år har været udsat for overgreb, som jo er helt grotesk, siger De Konservatives formand til DR.

Også Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, har kritiseret Søren Pape Poulsen og sagt, at han kan have svært ved at se et godt samarbejde, hvis udtalelserne er et udtryk for Søren Papes grundholdning.

Men det er politik fra landsstyreformandens side, lyder det fra Søren Pape Poulsen. Múte B. Egede har nemlig et mandat, han skal have sikret, lyder det.

Søren Pape Poulsen understreger, at parterne må sætte sig sammen efter folketingsvalget og få talt sammen. En aftale han også har lavet med Aaja Chemnitz, siger han til DR.

/ritzau/