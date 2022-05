Pape efter møde om Hjort-sag: Meget store principper på spil

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, vil efter et møde med justitsminister Mattias Tesfaye (S) ikke oplyse, om han vil tale for eller imod at ophæve tidligere minister Claus Hjort Frederiksens immunitet i en sag om læk af statshemmeligheder.

Det fortæller han til Politiken efter mødet.

Til avisen siger han dog, at han mener, at "der er nogle meget store principper på spil her", hvis hele Folketinget skal informeres om indholdet af en sag, hvor statshemmeligheder er en del af kernen i sagen.

- Man må i hvert fald sige, at hvis vi får et folketing, der mener, at jo mere hemmelige oplysninger, man har tilgængeligt, så kan man blive fredet af sine kolleger i Folketinget, så synes jeg, vi har et stort problem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Claus Hjort Frederiksen har selv oplyst, at han er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Han er dog beskyttet af den immunitet mod straffesager, som medlemmer af Folketinget har.

Derfor vil det kræve, at Folketinget selv hæver den immunitet, hvis anklagemyndigheden skal have lov til at føre sagen ved en domstol.

Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har krævet, at alle deres medlemmer skal oplyses om sagens indhold, hvis de skal stemme for at ophæve immuniteten.

Det har justitsministeren afvist. Han henviser til, at sagen indeholder fortrolige oplysninger.

Efter mødet med Tesfaye henviser Søren Pape Poulsen til Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i Folketinget.

Her sidder fem medlemmer, der modtager fortrolige oplysninger. Dem må de ikke dele med de andre medlemmer af Folketinget.

- Så kunne vi afskaffe det, fordi vi kan jo bare fremlægge for alle, for alle kan jo tie stille, lyder det fra Søren Pape Poulsen i, hvad der lyder som et argument imod, at alle medlemmer skal informeres om sagens detaljer.

Den konservative formand siger ifølge Politiken, at han har "en meget klar holdning" til sagen. Men han vil først drøfte mødet med Tesfaye med sin gruppe, før han giver sin mening til kende.

/ritzau/