Pape er sikker: Rigtigt at smide Khader ud

Den tidligere justitsminister og nuværende formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, er sikker på, at det er det rigtige at smide Naser Khader ud af partiet som følge af en række krænkelsessager.

Khader er ikke dømt for noget, men Pape har nøje kigget på detaljerne i en netop færdiggjort advokatundersøgelse, hvor en række anklager mod Khader er blevet undersøgt.

- Jeg er sikker i min sag. Det er det rigtige at sige farvel til Naser Khader. Jeg synes ikke, at det er et retssikkerhedsmæssigt prolem, at en forening selv afgør, hvem der må være medlem af foreningen, siger Pape.

Khader har afvist alle anklager, men han har onsdag meldt sig ud af De Konservative, efter at han fik at vide, at han ikke længere er velkommen. Det var Pape selv, der overbragte Khader meldingen.

- Vi er ikke politiet. Vi er ikke en domstol. Men vi kan beslutte, om man kan være medlem i vores parti, om man kan være repræsentant for vores parti.

- Jeg mener ikke, at Naser Khader kan være medlem af Det Konservative Folkeparti, siger Pape.

Han oplyser, at den uvildige advokatundersøgelse inkluderer syv kvinder og 17 vidner. Den seneste sag stammer ifølge Pape fra 2017. De fleste sager stammer fra før Khaders tid hos De Konservative.

Desuden har der været rygter om Khader, som partiet også har forsøgt at blive klogere på, men forgæves.

- Vi har tidligere hørt rygter om alvorlige seksuelle krænkelser begået af Naser Khader, hvilket vi har forholdt Naser Khader.

- Det har været rygter, hvor vi ikke vidste, hvem de forurettede var. Det er en svær sag at håndtere, for der var ingen forurettede at kontakte, siger Pape.

I et Facebook-opslag bekræfter Khader, at han har forladt De Konservative. Men han fastholder sin uskyld og tilføjer, at sagen ryster ham.

- Jeg er rystet over, at bevisbyrden er vendt på hovedet, så jeg skal dokumentere min uskyld omkring hændelser, der påstås at have fundet sted for op til 21 år siden, skriver Khader blandt andet.

/ritzau/