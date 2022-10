Pape formår ikke at vriste sig fri af nedtur i ny måling

Med kun fire dage til valget er den nyeste måling fra Voxmeter ikke ligefrem opløftende læsning for De Konservative.

I målingen står partiet til at få 5,9 procent af stemmerne og dermed miste to mandater.

Siden formand Søren Pape Poulsen i august meldte sig som statsministerkandidat, har partiet været igennem en lang nedtur i meningsmålingerne.

Fra at have ligget til over 16 procent af stemmerne, lige efter at Pape havde erklæret sit kandidatur, er partiet nu under valgresultatet fra 2019.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skal dog bemærkes, at der er en statistisk usikkerhed på 1,5 procentpoint i målingen for De Konservative.

Målingen fra Voxmeter er foretaget 25. oktober til 27. oktober og er baseret på telefoninterview med 1001 repræsentativt udvalgte personer.

Før valget blev udskrevet blev Søren Pape Poulsen ramt af en række personsager, som også har fulgt ham ind i valgkampen.

Blandt andet kunne Ekstra Bladet afsløre, at Papes nu forhenværende mand hverken er nevø til præsidenten i Den Dominikanske Republik eller jøde, som den konservative formand ellers havde fortalt i offentligheden.

Det kom også frem, at Pape som justitsminister under en ferierejse til Den Dominikanske Republik havde holdt møde med politikere uden at orientere det danske udenrigsministerium.

Senest har den konservative formand måttet undskylde til Grønland, fordi han i sin tid som minister har talt nedsættende om landet og blandt andet kaldte det for "Afrika på is".

Gennem valgkampen har Søren Pape Poulsen over for medier påpeget, at De Konservative trods alt har stået til fremgang sammenlignet med de seneste valg. Men sådan ser det altså ikke ud længere.

Kommentatorer er begyndt at tale om, at partiets kollaps i meningsmålingerne kalder på selvransagelse og måske endda en vurdering af, om paritet skal gennem et formandsskifte.

Den samme måling giver Moderaterne, som gennem valgkampen har oplevet en himmelflugt i meningsmålingerne, til 10 procent af stemmerne og 18 mandater.

Både Dansk Folkeparti og Alternativet står i målingen til at komme over spærregrænsen.

Hverken blå blok eller rød blok kan mønstre et flertal uden formand Lars Løkke Rasmussens mandater.

Blå blok står til at få 72 mandater og kan altså med Moderaterne lige nøjagtigt tælle til de nødvendige 90 mandater.

Rød blok står til 85 mandater,

Der er en statistisk usikkerhed på 3,1 procentpoint for rød blok og 3 procentpoint for blå blok.

/ritzau/