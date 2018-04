Pape: Hegnspæle om ytringsfriheden består i ny reform

Både Rusland og Tyrkiet hilser forslag fra Danmark velkomment, men Pape mener ikke, at ytringsfrihed er truet.

Der bliver et større nationalt råderum for at udvise kriminelle udlændinge. Men ytringsfriheden bliver der ikke rørt ved.

Sådan udlægger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) den erklæring om en reform af Menneskerettighedsdomstolen, som han i disse dage søger at samle opbakning til på en konference i København.

- Jeg har meget svært ved at se, at det her skulle have betydning for ytringsfriheden. Der er stadig klare hegnspæle omkring det, siger Pape.

I et udkast til kompromis, som Ritzau har set, står de artikler af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der handler om ytrings- og forsamlingsfrihed, nævnt i samme sætning som den artikel, der handler om at beskytte retten til familieliv.

Det er den artikel, der ofte hindrer, at kriminelle udlændinge bliver udvist.

Men man kan ikke deraf slutte, at hvis erklæringen giver landene større råderum til at udvise kriminelle udlændinge, så giver den også større mulighed for at begrænse ytringsfriheden, mener Pape.

- Sådan ser jeg ikke på det. Det er ikke konventionen, vi ændrer, siger han.

- Det her er vigtigt for os. Det handler også om en stor debat i Danmark om den dynamiske fortolkning, som Menneskerettighedsdomstolen har taget med udvisningssager.

Spørgsmål: Kan du ikke være bekymret over, at lande som Tyrkiet og Rusland nu siger, at de er fint tilfredse med den tekst, der ligger på bordet?

- Nej. For det handler også om konsensus. Jeg skal ikke udlægge, hvorfor de er glade for dem. Det, jeg bekymrer mig om, er, hvad teksten betyder for Danmark.

- Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi lander den her aftale, så lander vi en tekst, der har en betydning i forhold til den debat, vi har haft i Danmark. Men det er stadig inden for rammerne af konventionen.

Spørgsmål: Har det kun betydning i forbindelse med udvisning af kriminelle udlændinge eller har det også betydning for ytringsfriheden?

- For os har diskussionen baseret sig på, at vi har set nogle udvisningssager, hvor domstolen går længere, end vi synes, man burde gøre. Men man skal passe på med at oversætte det med, at nu har landene frit spil, når det gælder ytringsfrihed.

/ritzau/