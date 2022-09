Pape holdt feriemøde med dominikanske ministre uden ambassades viden

Søren Pape mødtes stik imod protokollen privat med to ministre og præsidenten for Den Dominikanske Republik.

Der var angiveligt tale om et privat møde, da daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ifølge Jyllands-Posten under en ferie i Den Dominikanske Republik i 2018 mødtes med landets udenrigsminister, justitsminister og præsident.

Ikke desto mindre udsendte landets udenrigsminister, Miguel Vargas, en pressemeddelelse, hvor han fortalte, at mødet kunne styrke de diplomatiske forbindelser med Danmark, og at den danske delegation havde udtrykt et lignende ønske.

Det på trods af, at den danske ambassade i Mexico, som varetager Danmarks interesser i Den Dominikanske Republik, ikke kendte til besøget og derfor ikke havde mulig for at klæde Pape på til møderne.

Det undrer Martin Marcussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Han siger til Jyllands-Posten.

- Det underkender hele udenrigstjenestens funktion, når ministre under hånden bedriver deres eget diplomati, siger han.

Selv siger Pape, at værterne godt vidste, at der ikke var tale om et officielt besøg.

Og han fremhæver, at han selv har afholdt alle udgifter i forbindelse med rejsen og møderne, hvor også daværende socialminister Mai Mercado og integrationsminister Inger Støjberg deltog.

- Den her rejse har været kendt af nogle journalister i fire år, så hvis den faktisk udgjorde et problem i den virkelige verden, havde I nok skrevet om den før, siger han til avisen.

/ritzau/