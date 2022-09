Pape indrømmer: Min mand har sagt forkerte ting

Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, har ikke kun været i vælten på det seneste, fordi han har meldt sig som statsministerkandidat.

Også Papes mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, har sørget for overskrifter for De Konservatives formand. Pape beklager nu, at hans mand har sagt forkerte ting, som Pape selv har viderebragt i offentligheden.

- Min mand har sagt ting, som er forkerte, mens andet er baseret på misforståelser. Det er oplysninger, som også jeg har viderebragt, men i god tro, skriver Pape fredag morgen på Facebook.

Torsdag beklagede Pape møder med regeringstoppen fra Den Dominikanske Republik, hvor Papes mand kommer fra, under en ferie i 2018. Dengang var Pape justitsminister.

Pape informerede ikke Udenrigsministeriet om mødet, hvilket ministre ellers normalt gør, når de mødes med medlemmer af andre landes regeringer. Og det skulle Pape have gjort, sagde han i programmet "Lippert" på TV 2 News.

Historien er beskrevet i flere medier. Ekstra Bladet har desuden bragt en række historier, som afdækker, at Josue Medina Vasquez Poulsen har oplyst forkerte ting om sig selv. Ting, som Pape altså har viderebragt til offentligheden.

Da Pape for første gang præsenterede Josue Medina Vasquez som sin kæreste i 2014, fortalte Pape blandt andet, at kærestens onkel var præsident i Den Dominikanske Republik. Den information er blevet gentaget i flere medier.

Men siden er det kommet frem, at Papes ægtemand ikke er nevø til den tidligere præsident Danilo Medina Sánchez biologisk set.

Inden Papes opslag på Facebook fredag morgen bragte Ekstra Bladet endnu en historie om Josue Medina Vasquez Poulsen.

Den handlede om, at Papes ægtemand ikke er jøde, som Pape flere gange har sagt, men kristen. Den historie kommenterer Pape ikke i opslaget, men skriver videre:

- Meget af det er tilbage fra min mands barndom. Nu ser vi frem, også i mit privatliv, men først vil jeg også se tilbage.

- Som Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har skrevet, har jeg haft møder med politikere fra Den Dominikanske Republik. Det står klart for mig, at jeg ikke skulle have mødtes med de politikere, uden jeg forudgående havde informeret og rådført mig med den danske udenrigstjeneste. Jeg fortryder de møder.

- Forkerte oplysninger er ikke i orden, og jeg vil fremadrettet sikre mig, at det ikke gentager sig.

Undskyldningen fra Pape kommer dagen før De Konservatives landsråd i København. Det er partiets første landsråd, efter at Pape meldte sig som statsministerkandidat.

/ritzau/