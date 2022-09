Pape indtager førersædet som borgerlig favorit i ny måling

Den borgerlige tvekamp om at være det bedste blå bud på en statsminister ser ud til at have én mand klart i front.

En måling lavet af Voxmeter for Ritzau viser, at 35,2 procent af danskerne foretrækker De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, som statsminister.

Den største føring har dog nuværende statsminister Mette Frederiksen (S), som 48,7 procent i målingen sætter kryds ved, mens blot 16,1 procent ønsker Jakob Ellemann-Jensen, Venstres formand, i sædet.

Det er tal, der ifølge to politiske iagttagere må få Ellemann til at overveje en drastisk kursændring forud for det valg, der formentlig udskrives senest i starten af oktober, da De Radikale ellers truer med at vælte regeringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som politisk kommentator Hans Engell siger det:

- Det er meget dårligt nyt for Ellemann.

At forspringet er så markant i den nye måling, kommer lidt bag på Troels Bøggild, som forsker i vælgernes holdninger på Aarhus Universitet.

- Det er ikke heldigt for Jakob Ellemann-Jensen. Han sakker jo markant bagud efter de to andre - og også på højrefløjen, hvor et klart flertal vil have Søren Pape Poulsen.

Der er flere grunde til Papes optur, vurderer både Bøggild og Engell.

De Konservatives leder har fløjet under radaren i lang tid og meldt sit kandidatur sent. Dermed har han undgået den samme kritiske opmærksomhed fra presse og politiske modstandere.

Dertil har han formået at skabe en kant til Mette Frederiksen ved blandt andet at lancere en 2030-plan med borgerlige kardinaldyder som skattelettelser og tæt på nulvækst i den offentlige sektor.

Målingen er foretaget i uge 35, og et væsentligt forbehold er, at respondenterne er blevet spurgt før søndagens statsministerduel på DR, hvor seertallet var 629.000.

Hans Engell tror dog ikke, at debatten gjorde særlig meget godt for Jakob Ellemann-Jensen.

- Tværtimod vil mange nok synes, at han var for passiv og alt for blød i sine meldinger, og at Mette Frederiksen ret hurtigt gjorde Søren Pape Poulsen til sin hovedmodstander.

Slaget er dog ikke tabt for Venstres formand, vurderer han.

- Men det er klart, at Ellemann og hans folk må analysere indsatsen søndag. Og han er nødt til at lægge stilen om, for han vinder ikke på det nuværende grundlag.

/ritzau/