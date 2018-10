Pape klar til at se på om sex skal kræve samtykke

Justitsministeren vil indhente erfaringer fra lande, der definerer voldtægt som sex uden samtykke.

Efter flere års modstand mod at ændre definitionen for voldtægt er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu klar til at se på andre landes erfaringer med andre modeller for samtykke.

Det skriver Politiken, der har talt med justitsministeren.

- Vi skal sikre, at voldtægtsforbrydere i videst muligt omfang bliver dømt for deres forbrydelser. Vi skal ikke sætte uskyldige i fængsel, det siger sig selv, men som tallene er i dag, er der noget, der tyder på, at det simpelthen er for svært at få sagerne ført til dom.

- Derfor synes jeg, at det er relevant at se på, om vi skal sænke kravene for, at man kan blive dømt, og også se fordomsfrit på samtykkemodeller fra udlandet, siger Søren Pape Poulsen til Politiken.

Tal fra Det Kriminalpræventive Råd viser ifølge avisen, at hvor der hvert år anslås at være godt 5000 voldtægter og forsøg på voldtægt, er der 700-900 anmeldelser og 60-70 domme.

Den danske straffelov definerer i dag voldtægt som tvang til samleje ved "vold eller trussel om vold" eller ved "anden ulovlig tvang" eller med en person, der befinder sig i en tilstand, hvor vedkommende er ude af stand til at modsætte sig det.

I en række andre lande er voldtægt defineret omvendt – så der ses på, hvordan der blev givet samtykke til sex.

Disse landes erfaringer beder justitsministeren nu sine embedsmænd om at indhente, så retsordførerne kan lave en dansk model.

- Jeg går med åbent sind ind og ser på de her samtykkemodeller, uden at det bliver den fortegnede model, hvor man har en seddel i lommen. Hvis der er erfaringer med samtykkemodeller i udlandet, sænker jeg paraderne.

- Jeg har tidligere været bange for det med samtykkemodeller, for hvad det betyder, hvis et ungt par har haft sex, og man så dagen efter fortryder. Er det så voldtægt, hvis der ikke er et kryds på et papir? Det er et fortegnet billede af det med samtykke, siger Søren Pape Poulsen til Politiken.

