Pape: Konservative er klar til at gå i regering med DF

Søren Pape Poulsen mener, at Konservative og DF har nærmet sig hinanden og fået et større værdifællesskab.

Hvis blå blok får flertal efter næste valg, udelukker den konservative formand, Søren Pape Poulsen, igen kombinationsmuligheder for en kommende regering.

Det siger han i interviews med Berlingske og Politiken torsdag.

Mens Dansk Folkeparti og Liberal Alliance over sommeren har langet ud efter hinanden, kan Søren Pape Poulsen se Konservative "sidde i regering med dem alle sammen", siger han til Berlingske.

I kølvandet på diskussionerne mellem DF og LA, og meningsmålinger, der viser, at flere vælgere i blå blok ønsker DF end LA i en blå regering, understreger Pape, at han er åben for at sidde i regering med DF.

- Jeg synes, den regering, vi har nu, gør det rigtig godt. Men jeg kan godt høre, hvad der bliver sagt, siger han til Berlingske.

- Jeg vil gerne sidde i regering med LA, men jeg kan sagtens sidde i regering med Dansk Folkeparti, understreger han.

De seneste år har Konservative og Dansk Folkeparti nemlig fået et større værdifællesskab, siger han til Politiken.

Et generationsskifte i partiet har medført, at Konservative har opnået en større konsensus om en markant og stram udlændingepolitik, lyder det fra den konservative formand.

Adspurgt om Konservative er rykket tætter på DF, svarer han:

- Det tror jeg ikke, at man kan komme uden om. Det er jo ikke sådan, at vi er enige om udlændingepolitikken, men vi er tættere på hinanden, og det gælder også værdipolitikken generelt.

- Jeg har nok aldrig helt forstået den kamp, vi nogle gange har haft med DF. Man må have respekt for et parti, der på så få år har fået så godt tag i den danske befolkning, siger han til Politiken.

Den konservative formand vurderer ikke, at der vil være betydelig forskel på den indflydelse, som Konservative vil få i en VKDF-regering frem for en VLAK-regering.

/ritzau/