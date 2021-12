Pape ønsker ingen blå forhåndsaftale om statsministerpost

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ønsker ikke at indgå en forhåndsaftale om det blå statsministerkandidatur før udskrivelsen til næste folketingsvalg.

Det siger han i et interview med Politiken.

I stedet ønsker Pape, at jobbet som forhandlingsleder efter et valg, der traditionelt er det sidste trin før Statsministeriet, skal afgøres af, hvem der har flest mandater i ryggen fra blå blok samlet set - ikke hvem der får flest stemmer fra vælgerne.

Det vil være disrespekt over for de andre partier i blå blok, hvis statsministerposten bliver afgjort mellem Venstre og De Konservative, mener Pape.

- Det må give sig selv, at hvis jeg skulle vælge at melde mig som kandidat, så er det naturligt, at det er den kandidat, der har flest mandater bag sig, der selvfølgelig bliver forhandlingsleder, siger Søren Pape Poulsen til Politiken.

- Jeg kan ikke sige til Liberal Alliance, Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti, at nu skal I høre, Jakob (Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, red.) og jeg har lige aftalt følgende. Sådan spiller klaveret ikke.

I interviewet fortæller Søren Pape, at han ikke har besluttet, om han officielt vil springe ud som statsministerkandidat.

Siden 1998 har Venstre hver gang stillet med blå bloks statsministerkandidat. Men i meningsmålingerne er Venstre og De Konservative nu meget tæt på hinanden.

I en nylig Voxmeter-måling ligger Venstre til 15,2 procent af stemmerne, mens De Konservative står til 14,5 procent.

De stemmer ville ifølge Voxmeters estimater give Venstre 28 mandater og De Konservative 26.

Ved valget i 2019 fik Venstre 23,4 procent af stemmerne og 43 mandater. De Konservative fik 6,6 procent af stemmerne og 12 mandater.

Venstre har til Politiken ikke ønsket at kommentere Papes melding.

Det har til gengæld afgående formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl.

Han mener, at Pape med udmeldingen melder sit statsministerkandidatur, selv om Pape selv siger, at han ikke har besluttet sig.

