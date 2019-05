Pape om Løkkes velfærdsløfte: Vi passer på folks penge

Søren Pape Poulsen melder sig med egne ord ud af konkurrencen om at skabe den største offentlige sektor.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal ikke forvente opbakning fra regeringspartneren De Konservative til løftet om at bruge yderligere 69 milliarder kroner på velfærd de kommende år.

Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, tager i hvert fald afstand fra at bruge det nuværende økonomiske råderum på at øge de offentlige udgifter.

- Det er statsministerens løfte, ikke vores. Vores løfte handler om, at vi vil passe godt på folks penge.

- Vi synes, at velfærd også er, at folk beholder nogle af deres hårdt tjente penge selv.

- Der skal være plads til skattelettelser, og derfor kommer vi ikke til at vinde konkurrencen om, hvem der kan bruge flest penge i den offentlige sektor, siger Pape.

Han anerkender, at der er steder i det offentlige, hvor der er brug for et løft.

- Det gælder lægerne, og det gælder politiet. Vi skal selvfølgelig være åbne over for at diskutere udviklingen, men vi har trods alt også et samfund, hvor vi har det rigtigt godt, og vi har en af verdens største offentlige sektorer allerede, siger K-formanden.

Selv om han altså ikke bakker op om Løkkes store løfte, har Pape dog fortsat tænkt sig at pege på Løkke som statsminister.

- Når det kommer til stykket, har Lars Løkke Rasmussen sammen med os andre i regeringen trods alt sørget for, at der er kommet styr på vores økonomi.

- Der er heller ikke rigtigt noget alternativ, så må vi bare sørge for at trække ham i den rigtige retning, siger han.

/ritzau/