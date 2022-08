Pape om minkkonsekvenser: Mette Frederiksen vasker hænder

De Konservatives formand mener, at det reelle ansvar for minksagen ligger hos statsministeren.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, tager til efterretning, at flere ledende embedsmænd onsdag er blevet tildelt forskellige sanktioner for deres roller i minksagen.

Mens rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Justitsministeriet Henrik Studsgaard begge er blevet fritaget fra tjeneste, slipper Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, med en advarsel.

Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, modtager en irettesættelse.

- Nogle af landets øverste embedsmænd vælter nu omkring Mette Frederiksen, og hun tager som landets statsminister fortsat INTET ansvar i minkskandalen, skriver Søren Pape Poulsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Embedsmændenes rolle er nu vurderet. Så langt, så godt. Vi mangler nu det politiske ansvar.

- Uanset hvordan man vender og drejer denne sag, så ligger det politiske ansvar hos Mette Frederiksen. Men hun kan trods gentagne spørgsmål ikke pege på én eneste fejl, som hun selv har begået.

- Alle fejl ligger hos embedsmændene, må man forstå. Jeg synes, at det er komplet mangel på lederskab. Danskerne må kunne forvente, at den til enhver tid siddende statsminister tager ansvar. Mette Frederiksen vasker kun hænder, skriver Søren Pape Poulsen.

Han er én af to statsministerkandidater fra blå blok, hvor Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er den anden.

Mette Frederiksen ventes af mange politiske iagttagere inden for relativt kort tid at udskrive folketingsvalg.

Det skyldes ikke mindst, at regeringens støtteparti De Radikale har lovet vælgerne at vælte regeringen ved at stemme for et mistillidsvotum mod den, hvis ikke Mette Frederiksen udskriver valg senest 4. oktober ved Folketingets åbning.

De Radikales ultimatum kom netop på baggrund af Minkkommissionens beretning i sagen om aflivning af alle mink i Danmark, hvor der viste sig ikke at være lovhjemmel til at gennemføre regeringens beslutning.

Sagen betød, at daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) i november 2020 blev nødt til at gå af.

Mette Frederiksen blev tidligere i sommer tildelt en næse, det vil sige, hun modtog kritik af et flertal i Folketinget.

/ritzau/