Pape om møder: Helt ærligt - det er en ferie for fire år siden

Trods muligt valg og regeringsskifte vil Søren Pape Poulsen komme med sin version af de møder, som han som justitsminister holdt med politikere fra den Dominikanske Republik under en ferie og uden af orientere Udenrigsministeriet.

Det siger den konservative statsministerkandidat til pressen efter åbningstalen i Folketingssalen.

- Nu bliver der nok udskrevet valg, men jeg kommer til at lave den. Den bliver meget kort, for der er ikke så meget indhold i de møder der, siger han.

Mandag blev et flertal i Udenrigsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale enige om en beretning, der opfordrer Søren Pape til at oplyse Folketinget om mødernes indhold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af beretningen fremgår det ikke, hvordan og hvornår Pape skal orientere Folketinget.

Men bliver der udskrevet valg inden for de næste døgn, vil udvalgsarbejdet blive sat på hold, og dermed vil det først være muligt at give orienteringen til Udenrigsvalget efter et valg.

Dermed kan der altså gå lang tid, inden at Folketinget bliver klogere på møderne, som også de daværende ministre Mai Mercado (K) og Inger Støjberg (DD) deltog i.

Søren Pape Poulsen ved stadig ikke, hvordan han kommer til at orientere Folketinget. Men der kommer nok "et stykke papir".

Han mener desuden ikke, at vælgerne går særligt meget op i de møder.

- De fleste tænker: Det er meget fint, hvad Søren rendte rundt og lavede i sine badebukser for fire år siden, men gad vide, hvad han vil gøre for vores økonomi og vores land, siger Søren Pape Poulsen.

Han bliver af en journalist spurgt, om Danmark har brug for en statsminister, "der træder så meget ved siden af".

Til det svarer Søren Pape Poulsen:

- Ej, men helt ærlig, det er en ferie for fire år siden, siger han.

I et længere interview med Radio4 slog Søren Pape Poulsen i sidste uge fast, at det tilbage i 2018 var Josue Medina Vasquez Poulsen, der i dag er Papes eksmand, som fik ideen til møderne mellem de tre danske ministre og de dominikanske toppolitikere.

I interviewet bekræfter Pape også, at møderne med de dominikanske politikere var arrangeret i god tid. Derfor havde Pape også mulighed for at tage pænt tøj med på rejsen.

/ritzau/