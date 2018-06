Pape om nye Tibet-afsløringer: Simpelthen en skandale

Hvis Kina-besøg i 2011 blev meldt for tidligt ud, ville folk kunne nå at demonstrere, ræsonnerede politiet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har nået grænsen for, hvad hans fantasi kan holde til.

Det siger han, efter at han har besluttet, at den gennedsatte Tibetkommission skal undersøge officielle kinesiske besøg helt tilbage til 1995.

Det, som Søren Papes fantasi næsten ikke kan rumme, er, at det er kommet frem, at politiet har sagt, at hvis man melder det her for tidligt ud, så risikerer man, at folk kan forberede demonstrationer.

Det ræsonnement blev fremført i forbindelse med et besøg fra den kinesiske udenrigsminister i 2011.

- Nu må vi have undersøgt, om der er den slags befalinger andre steder og om der er sådan en kultur. Det skal vi have ryddet fuldstændig op i, siger Pape.

- Politiet skal overhovedet ikke bekymre sig om den slags ting. Politiet skal beskytte borgernes frihedsrettigheder, ikke knægte dem.

- Det synes jeg simpelthen er en skandale.

