Søren Pape Poulsen synes, at Lars Løkke skal melde sig som statsministerkandidat, hvis han gerne vil være det.

Pape om at pege på Lars Løkke: Det er godt nok ikke planen

Den konservatives formand, Søren Pape Poulsen, byder meget gerne Lars Løkke Rasmussen velkommen i klubben af statsministerkandidater.

Men at lægge konservative mandater til, at Lars Løkke Rasmussen kan blive statsminister efter valget 1. november, ligger ham meget fjernt.

- Det er godt nok ikke planen for at sige det på den pæne måde, siger Søren Pape Poulsen.

Lars Løkke Rasmussen har ikke meldt sig som statsministerkandidat og siger også, at han ikke har planer om det.

Dog afviser han det ikke fuldstændig og har også sagt, at han vil takke ja, hvis han får tilbudt posten.

Søndag aften var der debat mellem Søren Pape Poulsen, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Mette Frederiksen (S), som alle går efter statsministerposten.

I den forbindelse blev de spurgt om, hvad de ville sige til, hvis Lars Løkke Rasmussen melder sig som statsministerkandidat.

Her sagde Søren Pape Poulsen, at det kunne være "fantastisk", hvis han havde været med til debatten.

Pape siger nu, at det ikke skulle forstås sådan, at han ligefrem gerne ser Lars Løkke Rasmussen melde sig.

- Næ næ. Det var, fordi man begyndte at snakke om, at han skulle være det, og hvis han gerne vil være det, så synes jeg, at han skal melde sig. Det er jo sådan set bare det, siger han.

- Så kunne vi måske også få at vide, hvad han vil føre af politik og med hvem.

- Enhver, der kommer og siger, at de gerne vil være statsminister, vil jeg byde velkommen i klubben, og så diskuterer vi.

Jakob Ellemann-Jensen sagde i forbindelse med debatten, at han hellere ser Lars Løkke Rasmussen blive statsminister igen end Mette Frederiksen.

Lars Løkke Rasmussen går til valg på at danne en regering over midten. Det gør Mette Frederiksen også. Det er dog noget, som er blevet blankt afvist af både Pape og Ellemann.

