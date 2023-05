Pape opfordrer konservativ EU-profil til at trække sig

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ser helst, at europaparlamentarikeren Pernille Weiss (K) trækker sig fra Europa-Parlamentet.

- Jeg har opfordret Pernille at trække sig fra Europa-Parlamentet, siger Pape.

Det siger han, efter at partiet tirsdag har meldt ud, at det ikke genopstiller Weiss ved EU-valget næste år. Det sker som konsekvens af en intern undersøgelse, der ifølge partiet har påvist et dårligt arbejdsmiljø under Weiss' ledelse.

Weiss har endnu ikke meddelt, om hun agter at følge den opfordring, siger Pape.

Partiet fik ifølge Pape de første henvendelser fra tidligere ansatte af Weiss i marts. Inden da havde der været rygter om et dårligt arbejdsmiljø på Weiss' kontor i Bruxelles sidste år, siger Pape.

- Vi hørte lidt på vandrørene. Men når der ikke er nogen, der står frem, hvad gør man så? Ja, så kontakter vi selvfølgelig Pernille Weiss og siger, at vi hører de her rygter og spørger hende ind til det.

- Hun afviser noget som helst om det, og da der ikke er nogen, som står frem, er det svært at komme videre med. Men det kom der så her i marts. Og i det sekund satte vi en undersøgelse i gang, siger Pape.

Det er hen over pinsen, at et enstemmigt forretningsudvalg i partiet har besluttet, at Weiss ikke skal genopstille for De Konservative ved EU-valget i juni i 2024. Beslutningen blev truffet efter en intern undersøgelse med en række tidligere ansatte hos Weiss.

De har beskrevet episoder om "mobning, ydmygelser og trusler", og derfor bør Weiss trække sig, mener Pape.

- Jeg synes, det ville være det rigtige at gøre i den situation her, siger Pape.

De Konservative ekskluderer ikke Weiss trods sagerne. Det kan partiet ikke ifølge vedtægterne, lyder det fra Pape.

- Vi har ikke haft grund til at påklage det politiske arbejde, siger Pape desuden.

Weiss kan blive siddende i EU-Parlamentet frem til næste valg. Enten som en del af De Konservative eller som løsgænger. Hun kan som en tredje mulighed vælge at give sit mandat videre til sin suppleant.

Det er Kuzma Pavlov Jensen, som fik 3329 personlige stemmer ved det seneste EU-valg i 2019. Til sammenligning fik Weiss over 80.000 personlige stemmer.

Weiss-sagen betyder, at De Konservative skal finde en ny spidskandidat til næste års valg. Spidskandidaten vælges på partiets landsråd i september.

Det står dog allerede nu fast, at ingen af de nuværende ti folketingsmedlemmer stiller op.

/ritzau/