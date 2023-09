Pape svarer interne kritikere: Læn jer ind i tilliden

De Konservative er lørdag samlet til partiets landsråd i Herning, og her sender formand Søren Pape Poulsen en besked til de interne kritikere og tvivlere, der har givet deres mening til kende den seneste tid.

Skeptikerne bør have tillid, siger Søren Pape Poulsen i sin tale på landsrådet.

- Til skeptikerne - og det må man som konservativ altid have lov til at være - jeg vil bede jer læne jer ind i tilliden.

Pape erkender, at han har slidt på medlemmernes tillid.

Partiet er samlet i Herning efter en længere periode med uro og kritik internt. Det er blandt andet kommet fra tidligere store profiler i partiet som den tidligere formand Lars Barfoed, der helt har meldt sig ud, og en række medlemmer i baglandet.

Kritikken går både på håndteringen af sagen om europaparlamentsmedlem Pernille Weiss, der anklages for ubehagelig og grænseoverskridende adfærd over for tidligere ansatte, samt Papes generelle politiske linje.

Partiet fik et dårligt valg sidste år – 5,5 procent svarende til ti mandater fik De Konservative - og partiet ligger stadig lavt i målingerne.

I den seneste måling fra Voxmeter står De Konservative til fem procent af stemmerne.

- Ansvaret for vores dårlige valg er mit, siger Søren Pape Poulsen.

Men han tilføjer, at det også er hans ansvar ikke at lade sig forblænde af det dårlige resultat.

- For jeg har set både den succes, vi havde i regering. Og da vi blev fordoblet ved valget i 2019. Og da vi sammen fik et fantastisk kommunalvalg. Da jeg til Folkemødet før valget gav Mette Frederiksen kamp til stregen i en livlig debat, sendte I mig de bedste beskeder. Og jeg tænkte: ”Det her, det kan vi godt”.

- Så ja, vi fik klø, da vi spillede med i det politiske Champions League. Men for første gang i årtier, kvalificerede vi os. Det tager jeg også med.

Pape hentyder her til, at partiet i månederne op til valget lå særdeles lunt i målingerne. Søren Pape Poulsen meldte sig også som statsministerkandidat.

Generalsekretær i De Konservative Søren Vandsø gik inden Pape på talerstolen med en klar opfordring til kritikerne: Hold diskussionerne internt.

- Der er ikke noget mere pinligt end at overvære et kærestepar eller ægtepar, der skændes i offentligheden. Eller hvis man ser fodboldspillere fra samme hold gå højlydt og skændes midt i en fodboldkamp i bedste sendetid.

- Alle ved, at det fodboldhold, der skændes med sig selv, taber. De taber stort. Det gavner ingen, og folk vælger os fra, når det sker.

