Pape tror igen på et blåt alternativ til rød blok

Ellemann-Jensen skal være statsminister, og Konservative skal med i regering, håber Søren Pape for fremtiden.

For en uge siden blev Jakob Ellemann-Jensen valgt som Venstres nye formand ved partiets ekstraordinære landsmøde i Herning. Det skete efter en tumultarisk periode for partiet.

I denne weekend er det så De Konservative, som er i Herning, men der bliver intet ekstraordinært over partiets landsråd.

Tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen kan se frem til at blive genvalgt som formand for De Konservative, og han kan se frem til hyldest efter et folketingsvalg, hvor partiet fordoblede sine mandater. Fra 6 til 12.

Pape kan dermed rette fokus på at samle stumperne af blå blok, lime dem sammen og få dannet et blåt alternativ til rød blok. Første skridt tages i næste uge, hvor Pape og Ellemann-Jensen mødes til kaffe og en politisk snak.

- Mine forventninger er, at nu skal vi partiformænd i blå blok først og fremmest til at lære hinanden at kende. Også som et hold. Vi er ikke enige om alt. Det skal vi heller ikke være.

- Statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes støtter er heller ikke enige om alt, så hvorfor skal vi være det? Men det er vigtigt, at vi partiformænd i blå blok kommer ind og snakker i det samme rum på sigt, siger Pape.

Han mener, at Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige inden for værdipolitikken kan finde hinanden på mange områder.

Også i den økonomiske politik er der fællestræk.

- Vi er ikke enige om, hvor dyr den offentlige sektor skal være, men langt hen ad vejen er vi enige om, hvilket forsvar vi skal have, hvilken retspolitik der skal føres, og jeg tror, at vi på mange områder ville kunne lave gode aftaler, siger Pape.

Selv om det handler om at vælte Mette Frederiksen, så vil Pape gøre De Konservatives mandater gældende i denne valgperiode.

Hvad angår retspolitik, forsvarsområdet, erhvervspolitik og udlændingepolitik eksempelvis, vil De Konservative melde sig på banen, siger Pape.

/ritzau/